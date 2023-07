Oppenheimer: Como seria se uma bomba atômica explodisse em São Paulo? Simulador mostra consequências

Ao lado de ‘Barbie’, ‘Oppenheimer’ é um dos maiores lançamentos do cinema em 2023. Desenvolvido por Christopher Nolan, o filme conta a história do responsável pela criação da bomba atômica que destruiu as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, deixando 200 mortos.

Com as consequências negativas da criação deste tipo de arma impactando os telespectadores, muitos começaram a refletir sobre o que aconteceria se uma bomba atômica atingisse determinadas regiões do planeta.

O site ‘O Globo’ utilizou o simulado NuclearSecrecy e calculou qual seria o estrago caso uma bomba deste tipo atingisse as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasileira. Veja as consequências.

Em São Paulo, a simulação foi feita na Avenida Paulista. Por muitas pessoas transitarem no local, o número de mortes seria extenso. A estimativa é que 67.850 pessoas morreriam, enquanto 50.630 ficariam feridas.

LEIA TAMBÉM: ‘Oppenheimer’: sobrevivente da bomba atômica reage ao assistir filme ‘que nunca mais se repita’

Já no Rio a simulação foi feita na Cinelândia, centro histórico do local. Os dados calculam que 20.160 pessoas morreriam e 9.220 ficariam feridas.

Já em brasileira o local escolhido foi a Praça dos Três Poderes. Os mortos chegariam em 37.350 e os feridos em 65.040.

A simulação levou em consideração o lançamento de uma altura de 200 metro com bombas de 20 kilotons, as armas mais poderosas criada por Robert Oppenheimer.

O aplicativo também leva em conta variáveis como densidade da população local, condições do clima, relevo do terreo, altura da explosão e se existe prédios, hospitais e bombeiros nas proximidades.

