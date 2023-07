Mark Zuckerberg consegue a faixa-azul em Jiu-Jitsu com o objetivo de lutar contra Elon Musk

A rivalidade entre Mark Zuckerberg e Elon Musk parece estar escalando para novos níveis, desta vez no âmbito das artes marciais. Enquanto Elon Musk tem estado ocupado com as suas alterações no Twitter, Zuckerberg ocupa seu tempo em treinos de Jiu-Jitsu brasileiro e alcançou uma nova conquista: recebeu a sua faixa-azul nessa categoria.

No domingo, Zuckerberg compartilhou no Instagram uma foto ao lado de seu treinador de artes marciais, Dave Camarillo, mostrando orgulhosamente sua faixa-azul. Em sua publicação, ele parabenizou seu treinador e expressou sua gratidão por tudo o que aprendeu sobre luta e vida durante seu treinamento.

A faixa-azul em Jiu-Jitsu é o segundo nível adulto nesta arte marcial, depois da faixa-branca, como explica a Entrepreneur. Isso mostra que Zuckerberg se dedicou seriamente a melhorar suas habilidades neste esporte e progrediu em seu caminho rumo à maestria.

“Parabéns @davecamarillo pela sua faixa-preta de quinto grau. Você é um ótimo treinador e aprendi muito sobre luta e vida treinando com você. Também me sinto honrado por ter sido promovido para competir na faixa-azul por @guerrillajjsanjose”, escreveu o chefe da Meta.

A rivalidade entre Zuck e Musk

A rivalidade entre Zuckerberg e Musk tem sido objeto de atenção nos últimos meses, após Musk desafiar Zuckerberg para uma luta em um ringue de milionários em junho. Zuck respondeu de forma desafiadora e parece que ambos estão prontos para levar essa rivalidade para o próximo nível.

Dana White, presidente da UFC, declarou que falou com ambos e que estão interessados em organizar a luta. Embora isso possa ser apenas especulação ou brincadeira, a dedicação de Mark Zuckerberg em melhorar o seu nível de habilidade no Jiu-Jitsu brasileiro indica que ele está levando seu treinamento a sério.

Elon Musk e Mark Zuckerberg Metro Ecuador

O tempo dirá se esta rivalidade entre dois dos titãs da tecnologia chegará a uma luta no ringue ou se permanecerá no âmbito da competição amigável e do desafio público. Enquanto isso, Zuckerberg continua aperfeiçoando suas habilidades em Jiu-Jitsu Brasileiro e se preparando para qualquer desafio que possa surgir no futuro.