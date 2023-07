Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 30 de julho de 2023

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Você está passando por um momento difícil, onde o passado volta para te ensinar que não se deve tropeçar na mesma pedra. Quando há amor, todos os obstáculos são superados.

Touro

Você tem que perdoar e curar seu coração para alcançar a paz de espírito e se preparar para as coisas boas que surgem em sua vida.

Gêmeos

É hora de tomar decisões para virar as páginas do passado e se preparar para receber amor incondicional.

Câncer

Você não pode permitir que sua desconfiança o domine porque está causando o afastamento de seus entes queridos. O amor, a bondade e a generosidade devem estar sempre presentes.

Leão

Você está sem coragem e sem forças por causa de tudo que teve que resolver para alcançar seus objetivos. Você precisa encontrar paz para decidir o próximo passo a dar.

Virgem

Você está passando por uma crise de saúde e deve ter paciência para superá-la. Aceite que os outros te ajudem a sair dessa situação.

No nível sentimental, você está muito descontrolado, não sabe que caminho deve seguir e sente que as indecisões fazem o futuro cambalear. Busque a paz de espírito e do amor a solução.

Escorpião

Você não vai conseguir nada com a imposição e deve entender que nem todo mundo está disposto a aceitar o que você quer. Existem nuances e é por isso que você deve seguir o caminho do entendimento.

Sagitário

Não permita que outros o usem e decidam por você em seu relacionamento. Somente você e mais ninguém deve decidir o que deseja para si e para o seu futuro.

Capricórnio

Alguém entra na sua vida como uma benção divina para te apoiar junto a família que está passando por um momento difícil e você é a força de todos. Com amor você conseguirá chegar em seu objetivo.

Aquário

Sua situação familiar é conflituosa e você não sabe como fazer para que tudo se acalme. O amor é a principal arma para combater qualquer obstáculo.

Peixes

Você deve ser coerente com os compromissos que assume em sua vida pessoal, porque disso depende o avanço no futuro.

