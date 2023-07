Futurama chega ao Fortnite: agora você pode ter a Leela, o Fry e o Bender

A grande surpresa da semana em Fortnite é a chegada da parceria com o Futurama. Desde quarta-feira, você pode ter as skins de Leela, Fry e o grande Bender, além de outros itens relacionados à série.

Criada por Matt Groening, o homem por trás dos Simpsons, Futurama foi originalmente transmitida na Fox desde 1999.

Ele é ambientado no ano 3000 e segue as aventuras de Philip J. Fry, um entregador de pizza que é congelado no tempo e acorda 1000 anos depois.

Fry se junta a Planet Express, uma empresa de entregas interplanetárias, e embarca em uma série de aventuras com seus colegas de trabalho: a capitã Leela, o robô Bender Bending Rodríguez e o Dr. Zoidberg, entre outros.

Seu humor inteligente, animação e sátira da cultura norte-americana, sempre a partir da perspectiva da ficção científica, fazem de Futurama uma digna sucessora dos Simpsons.

Mesmo que alguns especularam sobre uma colaboração entre Futurama e Fortnite, não se imaginou que isso se tornaria realidade... até esta semana.

Assim é a colaboração entre o Fortnite e o Futurama, disponível a partir desta quarta-feira

A Temporada 3 do Capítulo 4 de Fortnite conta com três novas skins: Leela, Fry e Bender, com seus estilos alternativos e seus respectivos acessórios.

Foi adicionado na atualização 25.20, lançada pela Epic Games na madrugada desta quarta-feira na América Latina.

Qual é o preço de cada um?

O lote de Futurama, com as skins dos personagens, seus gestos e ferramentas, vale 2.800 paVos.

com as skins dos personagens, seus gestos e ferramentas, vale 2.800 paVos. Enquanto individualmente, as skins e seus acessórios têm um custo de 1.500 paVos.

as skins e seus acessórios têm um custo de 1.500 paVos. Também há um lote de equipamentos de Futurama, que inclui a picareta Quebra-Nozes Gigante, a picareta Violino de Ouro Maciço e mais, por 1.800 paVos.

que inclui a picareta Quebra-Nozes Gigante, a picareta Violino de Ouro Maciço e mais, por 1.800 paVos. E os gestos individuais, destacando a Dança de Zoidberg e o Asa Delta Nave da Planet Express, a 800 Pavos cada um.

Lembre-se de que o valor de mil paVos é equivalente a 7,99 dólares. O que você gostaria de comprar nesta parceria Fortnite x Futurama?