Estas são as as 5 melhores fragrâncias femininas nacionais da atualidade

Com inúmeros perfumes sendo lançados quase que diariamente, é difícil escolher entre as melhores fragrâncias.

Porém, alguns aromam ficam marcados na história, se tornando queridinhos e famosos entre o público.

As fragrâncias nacionais a seguir são fortes exemplos disto. Mesmo com algumas delas sendo lançadas há muitos anos, elas continuam sendo as mais escolhidas entre o público feminino. Será que você já teve todas elas?

Elyseé - O Boticário (2015)

As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Canela, Framboesa, Maçã e Gelado de Fruta. As notas de coração são Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Íris, Âmbar, Benjoim, Fava Tonka e Baunilha.

Eudora Eau de Parfum - Eudora (2011)

No topo traz notas de Bergamota, Damasco e Mandarina, seguidas por coração em Rosa, Gardênia e Frésia e fundo em Âmbar, Baunilha e Patchouli.

Biografia Assinatura - Natura (2019)

As notas de topo são Amêndoa, Mandarina e Pera. As notas de coração são Baunilha, Tuberosa, Jasmim, Cumarina e Rosa e as notas de fundo são Âmbar, Priprioca, Almíscar e Patchouli.

Lily Eau de Parfum – O Boticário (2017)

Pêssego, Damasco, Pera, Pimenta Rosa e Mandarina são as notas de topo. Lírio, Jasmim, Gardênia, Osmanthus, Íris, Violeta, Narciso e Rosa as notas de coração e Baunilha, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Patchouli, Musgo e Vetiver as de fundo.

Ilía Secreto - Natura (2018)

As notas de topo presentes neste perfume sao Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina; Jasmim, Orquídea, Frésia e Lírio-do-Vale e Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

