Dia dos avós: confira 5 perfumes clássicos e ideais para pessoas mais velhas

Ao chegar em uma certa idade, o que as pessoas mais querem é sossego na vida, sem se preocupar com muitas coisas, não é mesmo?

Perder tempo escolhendo roupas ou até mesmo um perfume não é a prioridade, por isso, escolher um aroma ideal e que de para utilizar diariamente faz todo sentindo em uma certa idade.

Além disso, presentear uma pessoa mais velha com um novo perfume é uma ótima escolha, pois indica que você sente um carinho especial por ela e gostaria de vê-la sempre cheirosa e arrumada.

Pensando nisso, a youtuber Lucineia Rocha listou os perfumes versáteis mais indicados para idosos. Confira quais são eles.

Lavanda & Algodão - Mahogany

As notas de topo são Lavanda, Gerânio, Eucalipto e Bergamota. As notas de coração são Íris, Lírio branco, Rosa e Lima e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Sândalo e Vetiver.

Floratta Blue - O Boticário

No topo esse perfume traz notas de Chá, Lima, Bergamota, Gerânio e Tintura de Rosa, acompanhadas de um coração em Lírio-do-Vale, Gardênia e Jasmim-Manga e no fundo Almíscar, Cedro da Virgínia, Sândalo e Vetiver.

English Rose Mahogany

As notas de topo são Rosa, Jacinto, Bergamota e Limão Siciliano. As notas de coração são Rosa Rosa, Gerânio, Magnólia e Pêssego e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Âmbar.

New Acqua Fresca - O Boticário

Limão Siciliano, Maçã e Folhas de Violeta são as notas de topo, seguidas por Jasmim Sambac e Rosa Damascena no coração e Almíscar, Extrato de Cedro Branco e Âmbar no fundo.

Cecita Blossom - O Boticário

As notas de compõem esse perfume são Folhas Verdes, Mandarina e Bergamota; Narciso, Lírio-do-Vale, Violeta e Jasmim e Almíscar, Cedro, Sândalo, Baunilha e Vetiver.

