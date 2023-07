De Jane Fonda a Jamie Lee Curtis: famosas que se atrevem a usar cabelos curtos e grisalhos com orgulho

Cada vez são mais as celebridades que se arriscam a usar o cabelo muito curto e a exibir suas mechas grisalhas com muito orgulho. É a hora da rebeldia da maturidade, de dizer basta aos tingimentos e apreciar o natural.

O cabelo grisalho, branco, com mechas em todas as suas versões chegou para ficar para sempre e é pura tendência dentro e fora dos tapetes vermelhos ou eventos onde as celebridades adornam com sua presença.

Estas 5 famosas decidiram optar por cortes de cabelo curto e abraçar seus fios grisalhos, uma opção que cada vez tem mais força não só em mulheres mais velhas, mas também naquelas de 30, 40 e 50 que, ao deixar expostos suas mechas brancas, não querem abdicar de ter uma imagem igualmente de tendência, contemporânea e jovem.

Corte Clavicut de Andie MacDowell

Se trata de um estilo que, como o próprio nome indica, faz com que o cabelo chegue à altura da clavícula, assim se consegue dar um toque de atenção às curvas e marcas da face e tornar o rosto muito mais poderoso e potente.

A atriz MacDowell aproveitou este corte para exibir seus cachos e os grisalhos que dão aquele ar de elegância ao corte.

Corte Pixie de Jamie Lee Curtis

É caracterizado por ser um corte de cabelo mais curto na parte de trás da cabeça e nas têmporas, e ligeiramente mais longo na parte superior da cabeça ou coroa, com o objetivo de criar um maior volume nesta área.

A embaixadora deste corte é a atriz Jamie Lee Curtis, que se arriscou em um corte muito curto, com o qual ela fica espetacular.

Corte de cabelo mixie de Jane Fonda

Este corte não é outra coisa senão uma mistura entre o pixie e o mullet. É uma aparência curta no estilo puro pixie, mas com os cabelos de trás muito mais longos e desfiados, se aproximando do mullet.

Os cachos são mais longos na parte de trás do pescoço e mais curtos nos lados e o franjão, curto e desfiado, é penteado de forma despreocupada para a frente.

Jane Fonda está espetacular com este corte de cabelo grisalho, depois de várias mudanças de visual muito frequentes.

Corte Pixie na sua versão mais longa de Helen Mirren

É a versão do corte pixie com uma camada superior um pouco mais longa.

A atriz Helen Mirren aposta em dar volume à parte superior do cabelo e assim conseguiu um estilo muito sofisticado.

Corte Wavy de Glenn Close

Se trata de uma versão fresca e atual do clássico bob que, embora seja cortado reto, tem uma ligeira inclinação na parte da frente que dá muito movimento aos cabelos.

Ele é cortado acima dos ombros e o mais característico é sua textura ondulada, que é dada por camadas estruturadas repicadas que fornecem uma textura inigualável aos cabelos.

A atriz Glenn Close com esse corte e seu cabelo completamente branco parece segura e muito elegante.