Cortes de cabelo em camadas curtas para rosto redondo: os melhores modelos para parecer estilizada em 2023

Cortes de cabelo em camadas curtas São apostas sexys e que favorecem a mulheres de 40 anos ou mais (The Right Hairstyles/Pinterest)

Não podemos negar que se há algo que estará na moda até o final de 2023 são os cortes de cabelo em camadas curtas para rosto redondo.

E é por isso que não faltam razões para afirmar isso: são estilos que trazem muito volume ao penteado, estilizam as características faciais, nos fazem parecer femininas e nos rejuvenescem.

Cortes de cabelo em camadas curtas para rosto redondo

Long Bob desfiado

Esta opção é perfeita para todos os tipos de rosto, pois alonga as feições e suaviza as bochechas, a área do queixo e os traços em geral. Além disso, as camadas enchem o cabelo de movimento e dão uma interessante finalização ao seu penteado, sendo muito versátil, pois se trata de um comprimento médio que permite muitas maneiras de se pentear.

Assimétricos

Por outro lado, este penteado alonga o rosto e cria um contraste mais despojado. Dá um ar mais cool à aparência doce que geralmente se identifica com este tipo de traços, com várias camadas curtas que podem ser usadas de forma natural.

As camadas assimétricas oferecem mais movimento aos cabelos sem deixar com muito volume, ao mesmo tempo que combinam bem com outros detalhes como franjas, longas, abertas para os lados ou curtas.

Desfiado

Entre os cortes de cabelo em camadas curtas para rostos redondos se destacam os modelos desfiados que são ideais para remover o excesso de cabelo nas pessoas com cabelos abundantes.

Para um efeito relaxado e moderno, escolha um corte bob, especialmente durante os meses mais quentes do ano, assim você se esquecerá de gastar muitos minutos se arrumando para ficar fresca.

Com que chegue a uns centímetros abaixo da zona do queixo é mais do que suficiente para gerar uma transformação positiva.