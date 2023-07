Cientistas de Harvard e do MIT descobriram coquetéis para reverter o envelhecimento

Por séculos, o ser humano tem buscado a fonte da eterna juventude, literalmente ou de forma metafórica. Agora, um grupo de cientistas de Harvard e do MIT afirmou ter encontrado coquetéis químicos para reverter o envelhecimento.

A notícia foi publicada na edição deste mês da revista Aging.

Sob o título Reprogramação Quimicamente Induzida para Reverter o Envelhecimento Celular, David Sinclair, Jae-Hyun Yang, Christopher Petty e colegas mostram os resultados de seu estudo.

Células rejuvenescidas Revista Aging

À medida que envelhecemos, nossas células passam de ter um potencial ilimitado quando somos embriões para se diferenciarem em um único tipo de célula específico. Finalmente, elas se tornam senescentes, perdendo sua funcionalidade.

Isso é a velhice.

Mas de acordo com os cientistas, encontraram seis tratamentos que podem levar as células a um "estado mais jovem", sem causar um crescimento celular perigoso e não regulado.

Os modos de reverter o envelhecimento, segundo pesquisadores da Harvard e MIT

“Identificamos seis coquetéis químicos que, em menos de uma semana e sem comprometer a identidade celular, restauram um perfil de transcrição de todo o genoma juvenil e uma idade transcriptômica inversa”, dizem os pesquisadores no artigo.

Portanto, o rejuvenescimento por reversão da idade pode ser alcançado, não somente por meios genéticos, mas também químicos, adicionam.

O time de Harvard e MIT analisou moléculas conhecidas por "reprogramar" células animais e convertê-las em células-tronco pluripotentes. Estas podem ser transformadas em qualquer tipo de célula dentro de um organismo.

Ratos usados para os testes Conseguiram reverter o envelhecimento das células

O que lemos é fundamental para a medicina regenerativa.

Grande parte da pesquisa foi focada em tecidos em um laboratório, com testes em ratos e macacos resultando em "resultados animadores". No entanto, ainda falta muito para testar as misturas químicas em seres humanos.

Sinclair, líder do projeto, indica que os preparativos para usar os coquetéis em seres humanos estão em andamento. “Até recentemente, o melhor que poderíamos fazer era retardar o envelhecimento. Novos descobrimentos sugerem que agora podemos reverter isso”, diz ele.