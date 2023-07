Celebridade da luta livre anuncia noivado com professora de ioga 25 anos mais nova Imagem: reprodução Instagram (@hulkhogan)

Hulk Hogan, um dos maiores astros da modalidade wrestling (luta livre) anunciou que está noivo.

A notícia pode soar comum para muitas pessoas, afinal, todo mundo merece ser feliz. Contudo, a diferença de idade entre ele e a mulher chama a atenção dos fãs, já que Hulk está prestes a completar 70 anos e Sky Daily, uma professora de ioga, é 25 anos mais nova.

De acordo com entrevista à TMZ, o lutador fez o pedido na última semana durante um jantar romântico em Tampa, no estado da Flórida (Estados Unidos).

O casal começou a namorar no início de 2022, após a celebridade do WWE anunciar o divórcio de sua segunda esposa Jennifer McDaniel, com quem se casou em 2010.

Antes de Jennifer, Hogan foi casado com Linda Hogan por 26 anos, com quem teve dois filhos: Brooke (35) e Nick (32). Já a nova companheira tem três filhos de outro relacionamento.

LEIA TAMBÉM: Bora malhar! Além do Encontro, Patrícia Poeta mostra rotina de treinos para os fãs

Segundo o site Monet, Hulk Hogan é um dos maiores nomes do WWE, maior organização deste estilo luta livre, conhecida inclusive no Brasil. O lutador nasceu em 1953 e seu nome verdadeiro é Terry Gene Bollea.

Relacionamento: 14 atividades de autocuidado para praticar agora mesmo; reforce o amor-próprio

De acordo com a doutora Diana Raab, ao portal Psychology Today, as atividades de autocuidado são de extrema importância.

“Algumas pessoas acham que nunca podemos ter muito autocuidado, enquanto outras acreditam que os rituais de autocuidado são luxos. Mas as atividades de autocuidado podem ser fundamentais, especialmente em tempos de caos, quando estamos tendo problemas para entender o universo”, explica a especialista.

Abaixo você confere as atividades para aderir:

Esteja no momento presente.

Esteja conectado à sua respiração.

Ouça seu corpo.

Reflita sobre o que te traz alegria.

Vá para uma caminhada na natureza.

Mantenha-se devidamente hidratado.

Passe algum tempo ao sol.

Envolva-se em exercícios regulares.

Durma de 7 a 8 horas durante a noite.

Passe um tempo com seu animal de estimação.

Toque um instrumento musical.

Faça da meditação diária um hábito.

Registre seus pensamentos diários.

Tome um banho calmante.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Faculdade e escritório: Jojo Todynho revela novidades sobre sua nova profissão

⋅ ‘Oppenheimer’: sobrevivente da bomba atômica reage ao assistir filme ‘que nunca mais se repita’

⋅ Victoria Beckham sugere reunião das Spice Girls com novo vídeo do TikTok