Bill Gates afirma que os chatbots de inteligência artificial ensinarão as crianças a ler e escrever em 18 meses

Em uma palestra recente na Cúpula ASU + GSV em San Diego, o cofundador da Microsoft e milionário, Bill Gates, fez uma surpreendente previsão sobre o futuro da educação. Gates afirmou que os chatbots de inteligência artificial (IA) serão capazes de ensinar crianças a ler e escrever em apenas 18 meses.

Para Gates, a IA alcançará um nível onde se tornará um tutor tão competente quanto um humano, o que permitirá que os estudantes melhorem suas habilidades de leitura e escrita de uma maneira que antes era inimaginável. Ele destacou a fluidez incrível dos chatbots de IA atuais para ler e escrever, e como isso pode ser de grande ajuda para os estudantes.

O cofundador da Microsoft, citado no NDTV, destacou que ensinar habilidades de escrita tinha sido uma tarefa extremamente difícil para computadores no passado. No entanto, graças aos avanços no desenvolvimento de chatbots de IA, eles agora são capazes de reconhecer e recriar mudanças de linguagem semelhantes às humanas, se tornando assistentes ideais para fornecer feedback e comentários sobre a escrita dos estudantes.

Matemática e outras áreas

O empresário visionário destacou que a Inteligência Artificial não se limitará apenas a melhorar as habilidades de leitura e escrita, mas também se expandirá para fornecer apoio no campo das matemáticas e outras áreas de conhecimento. Isso, segundo Bill Gates, será possível em um período de aproximadamente 18 meses.

Referencial (Unsplash)

Além disso, Gates enfatizou a acessibilidade e a viabilidade dos chatbots de IA, o que os torna uma ferramenta inclusiva para os estudantes. Em muitos casos, ter acesso a um tutor personalizado é caro e não está ao alcance de todos os estudantes. Por outro lado, os chatbots de IA podem preencher este vazio e fornecer tutoria individualizada sem custos excessivos.

A visão de Bill Gates sobre o papel dos chatbots de IA na educação é otimista e promete uma transformação significativa na forma como os estudantes adquirem habilidades fundamentais. No futuro próximo, esses assistentes virtuais poderiam se tornar aliados indispensáveis para os professores e facilitar o aprendizado em diversas áreas, beneficiando estudantes de todas as idades e origens socioeconômicas.