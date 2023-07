As revelações das cartas do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, até a sexta-feira (28) Foto ilustrativa - Pixabay - MiraCosic

Já chegamos na quarta-feira (26), mas até o encerramento dos dias úteis, na sexta-feira (28), muita coisa pode acontecer. Visto isso, queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

As cartas do tarot deixam um conselho importante para a pessoa de Áries: este será um dia em que deve passar perto de seus amigos e familiares e aproveitar para colocar as ideias em ordem e decidir o que realmente quer.

No entanto, se rolar um convite daquela pessoa especial, não deixe passar esta oportunidade, o mesmo se aplica caso esteja comprometido.

Touro

Para o futuro próximo é possível que seus dias comecem um pouco em baixa e com desânimo. Mas, não se preocupe, pois a situação deve mudar com ao avanço de sua jornada.

Sobre a vida amorosa, deixe de lado esta insegurança e dê uma chance para esta pessoa que está entrando em sua vida.

Gêmeos

É possível que a quinta-feira da pessoa de Gêmeos seja marcada por uma certa melancolia, algo que pode ocorrer também em outras oportunidades. Mas, não se preocupe, pois não é algo definitivo e sua força de vontade fará com que os momentos melhores cheguem.

Câncer

Para a pessoa de Câncer, as cartas do tarot têm uma importante mensagem: vá com cuidado e esteja preparado, pois pode sofrer uma decepção com alguém que gosta e confia muito, embora seja algo que no fim das contas consiga superar. Lembre-se por sua vez que não está sozinho e busque o suporte de sua família para passar por este momento.

