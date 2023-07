A Barbie ama, mas Carolina Herrera não: as sandálias que são um indiscutível “não” para ela

Carolina Herrera é um símbolo de feminilidade e elegância no mundo da moda, e isso ela tem tentado reproduzir não só em seus lindos designs, mas também nos conselhos que ela compartilha com as mulheres para que elas alcancem sua melhor versão, independentemente da idade.

Isto tem causado uma infinidade de críticas por causa das suas regras rígidas, onde dispensa muitas peças que poderiam ser consideradas básicas de um guarda-roupa, reforçando a ideia de que saias longas e saltos altos são a opção ideal para que uma mulher seja elegante depois dos 30 anos.

O que não se pode negar é a experiência que Carolina Herrera tem no mundo da moda e sua proximidade com grandes ícones como Cristóbal Balenciaga e Diana Vreeland, de quem adquiriu grande parte de seu aprendizado e a razão pela qual considera que desde muito pequena teve a oportunidade de ver apenas o belo.

Barbie Youtube Warner Bros. Pictures Latinoamérica: Barbie | Trailer Oficial | Dublado (Youtube Warner Bros. Pictures Latinoamérica: Barbie | Tráiler Oficial | Doblado)

Para saber a razão pela qual uma das sandálias usadas no filme Barbie poderia enfurecer a estilista de 84 anos é só lembrar daquela cena em que a Barbie tem que escolher entre um sapato rosa e algumas sandálias Birkenstock que a ajudarão a resolver o problema que a afligia.

Esse design é considerado como um dos mais confortáveis, mas também um dos mais 'feios', mesmo assim, sua popularidade é tão grande que conseguiu vender mais de 30 milhões de pares em um ano.

As sandálias que Carolina Herrera não aprovaria

Carolina Herrera tem sua própria ideia sobre calçados confortáveis e, sem dúvida, aquelas sandálias marrons que roubaram o protagonismo no filme protagonizado por Margot Robbie, seria um indiscutível ‘não’ para ela.

O que poucos sabem é que estas sandálias passaram por muitos tapetes, assim como qualquer salto alto, com celebridades que as usaram para eventos como os Prêmios Oscar, graças à atriz Frances McDormand, que as combinou com um vestido Valentino.

E é o design e a comodidade que resultou ser sedutor para celebridades como Kendall Jenner, Zoë Kravitz e até Steve Jobs que as tornaram parte de seu guarda-roupa. A dúvida ficou: como é possível que as amantes da moda se deixem levar pelas sandálias mais 'feias'?

Foi Oliver Reichert, o CEO da Birkenstock, que respondeu à pergunta, e a sua razão foi "porque te libertam". Marcas como Dior e Valentino já trabalharam com essas famosas sandálias apelidadas de 'Arizona' e conseguiram levar as mesmas a importantes passarelas.

Os sapatos que Carolina Herrera aprova para manter a elegância

Não há dúvida de que o personagem de Margot Robbie se encantou por essas sandálias de tiras ajustáveis, que até mesmo os próprios podólogos aprovam, mas até com a própria personagem de Barbie, Carolina Herrera discordaria, pois esses não são exatamente os sapatos que ela aprova.

A venezuelana não aprovaria as sandálias ‘Arizona’, mas sim os sapatos de ponta, mules, peep-toes e t-bar, ela não ama tanto as plataformas, mas sim um salto discreto que ajude quem o usar a ficar confortável o suficiente para aguentar o seu dia a dia, mas sem perder a sua elegância.