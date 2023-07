3 moedas de 50 centavos que JUNTAS podem valer R$ 12 MIL! Será que você tem alguma?

A arte de colecionar moedas é para poucos. Isso acontece pois, quem começa com o hobby geralmente tem um objetivo específico de alcançar certa quantia ou ainda não se apega tanto assim aos itens que vão para o cofrinho.

Contudo, se você está iniciando agora nesse meio é preciso ficar bem atento pois, devido à raridade, algumas moedas podem valer muito mais do que aparentam.

É o caso dos três itens que você confere a seguir que, de acordo com o TikTok especializado no assunto, ‘RNF Coleções’, juntas podem chegar em até R$ 12 mil no mercado de colecionadores.

Por que tão valiosas?

As moedas apresentadas são no valor de 50 centavos, porém, segundo o especializada cada uma pode valer até R$ 4 mil por apresentar características específicas.

A primeira delas foi cunhada em 2007 e a sua raridade está no fato do item ser bifacial, ou seja, apresenta os dois lados iguais. Neste caso, o valor de 50 centavos.

Outra moeda rara de 50 centavos é de 2008 e também não traz o Barão do Rio Branco em um dos lados, sendo considerada uma bifacial.

A terceira moeda rara de 50 centavos não possui o ano de fabricação, já que possui dois anversos, ou seja, o Barão do Rio Branco pode ser vista dos dois lados.

De acordo com o livro das moedas brasileiras, existem apenas 12 moedas dessas espalhadas, por isso seu valor é tão alto.

Confira o vídeo a seguir em que o especialista traz mais explicações:

