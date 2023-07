Relacionamento: 14 atividades de autocuidado para praticar agora mesmo; reforce o amor-próprio

Na vida lidamos com todos os tipos de relacionamentos e somos forçados a fazer isso muito bem, haja vista a necessidade de socialização. No entanto, é importante aprender a se relacionar consigo mesmo para, assim, se abrir ao mundo.

Diversas pessoas costumam sempre colocar o outro no primeiro lugar de suas vidas. Seja em relacionamentos amorosos, filhos, pais, amigos, chefes ou qualquer outra pessoa de seu ciclo, o espacinho de cada um deles sempre ocupa o número 1 no pódio de alguém. No entanto, você precisa estar no centro de relevância da própria vida.

Embora seja importante se doar ao próximo e as pessoas as quais você ama, isso não elimina a necessidade de esboçar o amor-próprio. Quando se é colocado em primeiro lugar, o autorrespeito acaba sendo algo conquistado e evita até mesmo problemas com seus relacionamentos externos.

Colocar-se em primeiro lugar pode significar várias coisas. Uma delas está no cuidado físico e mental. O artigo a seguir trata exatamente de divas de ouro para você se valorizar ainda mais.

Leia mais:

14 atividades de autocuidado para praticar agora mesmo

De acordo com a doutora Diana Raab, ao portal Psychology Today, as atividades de autocuidado são de extrema importância.

“Algumas pessoas acham que nunca podemos ter muito autocuidado, enquanto outras acreditam que os rituais de autocuidado são luxos. Mas as atividades de autocuidado podem ser fundamentais, especialmente em tempos de caos, quando estamos tendo problemas para entender o universo“, explica a especialista.

Abaixo você confere as atividades para aderir: