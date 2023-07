Perfumes masculinos O Boticário com bom custo-benefício e que lembram importados Imagem: reprodução site O Boticário

Se você gosta de marcas nacionais de perfumes, mas acha que elas deixam a desejar no quesito qualidade, as fragrâncias a seguir vão te provar o contrário.

De acordo com o youtuber Luís Jordão, essas três fragrâncias de O Boticário possuem um bom custo benefício, além de entregar qualidade e lembrar aromas importados caríssimos. Confira!

Quasar 2019

Lançado em 1990 e repaginado em 2019, Quasar é, sem dúvidas, um dos perfume mais conhecidos e mais vendidos de O Boticário. Traz um aroma cítrico e aromático, perfeito para utilizar em dias de sol quente.

Seu aroma foi inspirado o importado Cool Water, de Davidoff, que por sua vez lembra Green Irish Tweed, de Creed.

As notas de topo são Limão, Bergamota, Néroli, Mandarina e Cardamomo. As notas de coração são Lavanda, Gerânio, Ambrocenide, Gálbano, Flor de Laranjeira, Pimenta Rosa e Sálvia e as notas de fundo são Almíscar, Musgo, Essência de Cedro, Sândalo Australiano, Âmbar, Cashmeran e Patchouli.

Egeo Bomb Black

Para homens que preferem aromas adocicados, Bomb Black é uma fragrância indispensável. Sua nota é de destaque é o caramelo, que como o próprio nome diz, é bombástica.

As notas de topo são: Bergamota, Artemísia, Maçã, Hortelã, Limão e Folhas Verdes. As notas de coração são Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Baunilha, Patchouli, Tiramisù, Almíscar e Sândalo.

Quasar Brave

Considerado por muitos como o melhor perfume da linha Quasar, Brave é um pouco mais ousado e chamativo, lembrando o importado Sauvage, da Dior, o perfume mais vendido do mundo.

No topo traz notas de Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa, seguido por notas de Chá Preto, Gerânio e Magnólia e finalizando com notas de Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

