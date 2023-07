Os signos que não revelam seu amor intenso de cara

Alguns signos do zodíaco podem viver amores intensos e lidar com sentimentos muito importantes, mas isso não significa que eles revelem isso ao mundo facilmente.

Confira quais são:

Escorpião

Os escorpianos são misteriosos e essa é sua forma de chamar a atenção. Por isso, esse signo não irá entregar de cara suas intenções no amor. Ele costuma deixar o sentimento se desenvolver e vive a experiencia com o outro de forma intensa, mas nem sempre revela a todos o que está nutrindo. Esse signo também é desconfiado e não arrisca cantar vitória antes da hora.

Capricórnio

Por mais prático que o capricorniano seja, ele pode ter dificuldade em lidar com suas emoções e divide seu amor intenso aprendendo com cada gesto. Esse signo tende a não se abrir de cara até que se sinta em um lugar mais seguro e com determinadas certezas que considera importante. De certa forma, ele só revelará ao mundo quando sentir que enfrenta finalmente algo recíproco.

Aquário

O aquariano prefere manter seus amores mais intensos em um ambiente mais íntimo e confortável, porque se importam que apenas o outro esteja envolvido nesse sentimento. Por mais que deixe suas intenções claras para quem ama, dificilmente irá optar facilmente por declarações ou gestos que alardem muito sobre as emoções.

Confira mais: Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 24 a 28 de julho de 2023