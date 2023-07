Nutricionista compartilha o segredo para perder peso “para sempre”

Perder peso e se manter na forma ideal de modo permanente é possível. Só é necessário uma rotina alimentar saudável e vontade para seguir esses parâmetros ao longo do tempo.

A nutricionista Guna Bilande, da Weight Loss Riga, compartilhou cinco regras para perder peso e não os recuperar “para sempre”. Seus conselhos para alcançar isso foram publicados no portal The Mirror, que destaca que a especialista se concentra em ajudar pessoas obesas a transformar seus estilos de vida com essas regras.

A maioria das pessoas geralmente sabe como viver de forma saudável, mas a vida se interpõe no caminho. É por isso que devemos manter as coisas simples", disse Bilande, segundo o referido meio.

Cinco regras

Dieta saudável

Para perder peso e não recuperar nunca mais, a nutricionista compartilhou cinco regras, para as quais só é necessário saber o que comer e como fazer isso. Claro, a força de vontade para não exagerar nos desejos também é fundamental.

As regras compartilhadas pela especialista são as seguintes:

1 Prato saudável: Cada prato deve ser dividido em porções saudáveis. Por isso, 25% deve ser proteína magra, a metade vegetais e o resto carboidratos como batata, arroz ou massa.

Bilande enfatizou que as carnes sejam magras, ou seja, sem gordura, pois elas permitirão a perda de gordura e ganho de músculo, além de dar a sensação de saciedade por mais tempo. Ela recomendou comer proteínas magras, como frango, salmão ou ovos.

2 Prepare mais comida: a nutricionista recomendou sempre preparar um pouco mais de comida do que é necessário. “Dessa forma, você pode embalar os restos e guardar na geladeira ou freezer para outro dia. Isso funciona com tudo, desde saladas ou sopas para o almoço, até guisados ou pelo menos caldo para o jantar. Isso evitará que você procure alimentos ‘convenientes’ que podem estar cheios de sal e açúcar”, explicou.

3 Não comer tão rápido: é recomendado não comer tão rápido e mastigar adequadamente, comendo pequenos bocados.

4 Hidratação: É importante se manter hidratada. Bebendo água, você suprimirá a fome. “Quando tiver fome, beba primeiro um copo de água. Digo a mesma coisa às mulheres que dizem que procuram doces quando sofrem de TPM”, disse Bilande.

Se você se manter bem hidratado e ingerir um alto nível de proteínas na sua dieta, você evitará a fome. Então, se você ainda quiser comer um lanche depois de comer, é muito mais provável que você coma menos do que se fizesse isso imediatamente”, acrescentou.

Exercício 5: A especialista indicou que 30 minutos de exercício todos os dias ajudará a alcançar a meta de perder peso e se manter na medida desejada. Desde caminhar até fazer yoga ou nadar. “Encontre algo que funcione para você e o mantenha. Pequenas coisas importam”, disse ela.