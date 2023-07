Moda: 5 ideias de looks elegantes de inverno para mulheres com 50 anos ou mais

A estação mais fria do ano chegou com tudo e, se você tem dificuldade de sair do básico “all black” nos dias frios, você está no lugar certo. Compartilharmos dicas de looks nada óbvias para manter a elegância em um look moderno neste inverno, se você tem 50 anos ou mais.

Ideias de looks elegantes se você tem 50 anos ou mais

Look monocromático

Um look monocromático traz um nível de elegância por si só. E, neste inverno, que tal escolher cores quentes para transformar os dias cinzas?

Jeans e trench coat

Ainda bem que o jeans é sempre uma opção para chamar de nossa, não é mesmo? Se combinar uma calça com corte reto e um trench coat de couro, você conseguirá um look elegante sem ao menos precisar de salto alto. Neste caso, o preto ou tons escuros como marrom chocolate são as melhores opções.

Cores vibrantes e couro

Lembre-se: não há nada que rejuvenesca mais do que um look com cores vibrantes e marcantes, mesmo se for apenas no calçado como no look acima. Aliás a combinação bota + saia midi de couro + blusa de lã oversized é um must nesta estação.

Um terno sob medida

Mas se você quer economizar tempo, sem precisar pensar com qual roupa sair, o melhor é apostar em um terno de alfaiataria elegante, que caia bem no seu corpo. Sejam lisos ou estampados, eles são sempre a aposta certa.

Look com cores terrosas

Por fim, não podemos deixar de lado cores protagonistas dos dias frios: os tons terrosos. Com uma combinação com estes tons, você consegue elegância e sofisticação sem esforço algum.

