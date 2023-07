Inteligência artificial vs. humanos: quatro características exclusivas das pessoas que são impossíveis para a IA

Os traços exclusivos que diferenciam os humanos da Inteligência Artificial (IA) são fascinantes e nos convidam a refletir sobre a singularidade da nossa espécie no auge das máquinas e plataformas impulsionadas por essa tecnologia.

A seguir, com informações do 24 Horas, exploraremos quatro destes atributos distintivos que fazem dos humanos seres únicos em comparação com a Inteligência Artificial (IA).

A geração espontânea

A geração espontânea de ações e conhecimento é uma característica distintiva dos seres humanos. Ao contrário da Inteligência Artificial, que segue rigorosamente as instruções pré-definidas, o ser humano possui uma faísca criativa que lhe permite conceber novas ideias, histórias e expressões artísticas.

Esta capacidade criativa é um pilar fundamental da cultura humana. Através da criatividade, os indivíduos dão forma à sua identidade e criam novas formas de conhecimento que enriquecem a sociedade como um todo. É essa capacidade de improvisar, se adaptar e gerar ideias de forma espontânea que faz com que o ser humano seja uma força inovadora no mundo.

As pessoas com maior coeficiente intelectual costumam superanalisar tudo (Unsplash)

O julgamento ético

Outro traço que separa os seres humanos da Inteligência Artificial é a presença de um julgamento ético intrínseco. Ao contrário das máquinas, os seres humanos não apenas seguem regras pré-estabelecidas, mas também têm a capacidade de refletir sobre o que é moralmente correto ou incorreto. A ética no ser humano é uma força impulsionadora que guia as decisões e ações com base no discernimento entre o bem e o mal.

Embora seja possível programar a Inteligência Artificial para seguir certas normas éticas, ela não possui uma compreensão profunda e autêntica da moralidade. A ética humana vai além de diretrizes e é alimentada por uma complexa rede de valores, experiências e empatia que influenciam nossas escolhas diárias.

A intenção e a responsabilidade moral

A intenção é um elemento crucial na ação humana e está intimamente ligada à responsabilidade moral. Ao contrário da Inteligência Artificial, que executa tarefas seguindo estritamente sua programação, os seres humanos tomam decisões com uma intenção consciente e assumem a responsabilidade pelas consequências de suas ações.

A filósofa Elizabeth Anscombe destaca em sua obra "Intenção" que a intenção não pode ser reduzida a meros desejos ou estados psicológicos, mas sim é um componente essencial da ação humana. Esta característica nos define como seres éticos e nos permite avaliar a moralidade de nossas ações com base em nossas intenções.

Ter confiança ao sair e se relacionar com outras pessoas (Unsplash)

Emoções e Experiência Humana

Talvez um dos traços mais distintivos dos humanos seja nossa capacidade de experimentar emoções e ter uma vida interior rica e complexa. As emoções são uma parte essencial da nossa experiência humana e nos conectam com outros indivíduos de forma profunda.

Enquanto a Inteligência Artificial pode simular respostas emocionais, mas carece de uma experiência interna genuína, os humanos, por outro lado, experimentam uma vasta gama de emoções que afetam a nossa percepção do mundo e a nossa tomada de decisões.