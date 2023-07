Inteligência Artificial se torna prioridade para o Japão: estão preparando um supercomputador para 2024

Durante o primeiro semestre de 2023, ficamos impressionados com o ritmo acelerado de crescimento dos sistemas de Inteligência Artificial gerativa, graças a plataformas como ChatGPT, Midjourney e Google Bard, entre muitas outras.

No futuro imediato, vemos um horizonte onde muitas empresas tentarão entrar neste mercado cada vez mais saturado, com seus próprios sites, baseados ou não, em IA já estabelecidas, como a OpenAI, ou impulsionando seus próprios projetos, como o que Adobe está fazendo com seu sistema especial para design gráfico e produção audiovisual.

Nesse cenário, alguns países decidiram não ficar para trás e entrar de cabeça nesta mesma corrida, onde desejam que a Inteligência Artificial seja o eixo dos supercomputadores do futuro.

O Japão já há anos vem trabalhando sob essa filosofia e agora eles anunciaram que darão um novo passo nessa direção com o desenvolvimento de um novo computador muito mais poderoso do que o Fugaku, que analisou o Covid-19.

Por que o Japão está apostando tudo em um supercomputador impulsionado pela Inteligência Artificial?

Do Nikkei Asia chega o relatório de que o Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI, na sigla em inglês) do Japão apresentará um novo supercomputador baseado no uso de sistemas de Inteligência Artificial Geradora (IA) através do seu laboratório afiliado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada (AIST).

Essa instituição desenvolverá esse supercomputador que entrará em ação em 2024 e teria uma capacidade de processamento que aponta para ser aproximadamente 2,5 vezes maior do que a do Fugaku.

Supercomputador Fugaku RIKEN (RIKEN/Europa Press)

O METI seria o principal responsável pelo financiamento do computador que investirá uma quantia aproximadamente equivalente a USD $226 milhões de dólares.

Se tudo correr bem com o projeto do Japão, estaremos na vanguarda com um sistema de processamento de dados poderoso que estará à altura da mais avançada tecnologia neste campo da OpenAI e do Google.

Neste caso, o supercomputador do Japão poderia ser usado para projetos ou tarefas de vital importância para o governo do país.

Por um lado, o computador poderá processar grandes volumes de dados, mas também poderá focar sua potência em questões de análise financeira pública ou assuntos de segurança nacional.

Assim é como na visão de futuro do Japão é visto como quase indispensável ter esta tecnologia disponível para cada governo.

Não há dúvida de que muitas nações da América Latina estariam completamente fora dessa possibilidade.