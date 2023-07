Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries - Arcanjo Darachiel

Os fardos e as pressões sempre estarão presentes em nossas vidas, cabe a nós torná-los mais leves e trabalhar para alcançar a prosperidade.

Touro - Arcanjo Omael

Às vezes você sente que seus planos e projetos estão parados, mas deve ficar tranquilo porque tudo se concretizará desde que você seja mais firme em suas decisões.

Gêmeos - Arcanjo Miguel

Existem caminhos muito difíceis de enfrentar e eles estão tocando você emocionalmente. Não desista, tenha força de vontade e firmeza para seguir em frente porque a sorte está do seu lado.

Câncer - Arcanjo Muriel

Você está emocionalmente em conflito, sente que as coisas não estão indo bem. Não se desespere e dê tempo ao tempo para ver os frutos do esforço. O sucesso é conquistado, então continue com a força de vontade.

Leão - Arcanjo Jeremiel

Agradeça pelo bem e prepare-se para um futuro cheio de esperança e muito sucesso. O amor será o próximo passo para ter mais força e seguir em frente.

Virgem - Arcanjo Sabrael

Você deve refletir sobre cada passo que dá para se manter firme e as decisões permitirem que você saia da angústia e alcance o sucesso e a fortuna. O anjo Sabrael estará presente para acompanhá-lo nos momentos decisivos da vida.

Libra - Arcanjo Fanuel

Você se sente nostálgico porque está em uma fase diferente da sua vida, a solidão que sente o paralisa e você deve evitar esse sentimento. Não deixe o medo invadir seu coração porque ele te afasta do sucesso.

Escorpião - Arcanjo Rafael

Você não para por nada e isso é uma vantagem diante das adversidades que você precisa superar para seguir em frente. No caminho para o sucesso, você tem que trabalhar duro para seguir em frente e generosidade ao seu coração.

Sagitário - Arcanjo Jofiel

As oportunidades surgem em sua vida e você deve aproveitá-las para alcançar o sucesso e a fortuna que garantirão seu futuro. O mais importante é não perder a humildade.

Capricórnio - Arcanjo Akaia

Sua intuição é sua armadura número um. Ele protege você de forças do mal e situações difíceis. O resto você consegue lutando com determinação e firmeza para alcançar todos os seus objetivos.

Aquário - Arcanjo Dokiel

Você precisa finalizar os conflitos de casa e buscar a harmonia para lidar com todos os problemas. Guie com amor e bondade.

Peixes - Arcanjo Jariel

Pare de depender dos outros para seguir em frente. Você é forte o suficiente para alcançar tudo o que deseja. O sucesso estará em suas mãos se você lutar.