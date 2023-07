Esta é uma carreira que você não deve mais pensar em estudar por causa da Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo. Em consequência, um dos empregos mais antigos e que se acreditava que nunca seria substituído, a IA conseguiu alterar isso. Se você deseja seguir esta carreira, melhor pensar duas vezes.

O alemão Christoph König será o maestro da Orquestra Sinfônica e do Coro RTVE na temporada 2023-2024 RTVE

A Licenciatura em Artes Musicais com orientação em Direção Orquestral está desaparecendo devido à Inteligência Artificial. Neste caso, alguns desenvolvedores de robôs na Coreia do Sul conseguiram combinar a IA com um de seus produtos, criando o ‘Ever 6′.

Este robô que usa Inteligência Artificial foi projetado para substituir os maestros de orquestra. Apesar de não poder mostrar nenhum tipo de emoção, o movimento de seus braços é incrivelmente idêntico ao de um ser humano.

Apesar de não ser muito conhecida no Brasil, nos outros países os salários podem variar entre USD 1.200 para um maestro inicial até os quase 3,5 milhões de dólares que Riccardo Muti recebe. De acordo com a revista de música clássica ‘Scherzo’, ele é um dos maestros de orquestra melhor pagos do mundo.

Mas, devido à evolução da Inteligência Artificial, novos empregos também foram criados para desenvolver esta tecnologia de forma mais profissional.

Esta carreira foi criada pela evolução da Inteligência Artificial

De acordo com o que foi publicado no “Washington Post”, a Engenharia de Prompt será a carreira do futuro. Isso se deve ao fato de que a Inteligência Artificial ainda está em suas fases mais jovens, forçando as novas gerações a aprender a dominar essa ferramenta. Devido à pouca concorrência existente, os salários podem variar entre US $ 250.000 e US $ 335.000 anuais.