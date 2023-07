Cortes de cabelo feminino 2023 para maiores de 60: os 5 estilos que mais rejuvenescem e que estão na moda

Os cortes de cabelo para mulheres não são similares aos 20, 30, 40, 50, 60 ou mais anos. Há muitos aspectos nos quais se deve prestar atenção, como por exemplo o tipo de rosto, a cor do cabelo, a altura, o estilo que se quer demonstrar ou como foi mencionado no início, a idade.

Portanto, se você tem 60 anos ou mais, você deve escolher um corte de cabelo adequado para essa idade e, portanto, deixamos 5 estilos de cortes de cabelo que são ideais para a sexta década e que também são tendência em 2023, de acordo com o que foi publicado pelo El Mundo.

Cortes de cabelo feminino 2023 para maiores de 60 anos

Cabelo médio com ondas

É um dos cortes mais estilosos e que mais rejuvenesce as mulheres de 60 anos, sendo ainda uma das tendências deste ano. Além disso, fica perfeito se acompanhado de algumas luzes.

Corte Pixie

Sharon Stone é uma das mulheres que mais impõe estilo e tendência em matéria de cortes de cabelo e seu favorito é, sem dúvida, o Pixie.

Corte de cabelo em camadas

O Bixie é uma mistura do corte Bob com o Pixie, que é uma das tendências de 2023 e que é um dos estilos que mais favorece e rejuvenesce mulheres com mais de 60 anos.

Corte ondulado

O wavy é um tipo de corte Bob onde as ondas são a grande protagonista, sendo um estilo moderno e despojado, proporcionando também muito volume ao cabelo.

Long Bob

Este é um dos cortes de cabelo mais clássicos e como tal é jogar para ganhar: você sempre vai acertar com este visual. É um cabelo curto normalmente acompanhado de uma risca no meio. Ou, no caso de Julia Louis-Dreyfus, você pode pentear com ondas leves.