Copa do Mundo Feminina: veja as seleções que venceram as oito edições da competição

A primeira Copa do Mundo masculina foi realizada em 1930, enquanto a feminina começou 60 anos depois, em 1991. Até hoje a competição contou com oito edições, que mostraram quem são os países com os times mais fortes para competir pelo troféu em 2023.

Enquanto no futebol masculino a seleção brasileira é a que possui mais taças, com cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), no feminino as coisas são um pouco diferentes. Mesmo sendo uma das favoritas em todas as edições, a seleção feminina alcançou no máximo um segundo lugar em 2007 e o terceiro em 1999.

O maior campeão e atual vencedor é os Estados Unidos, com quatro títulos e a Alemanha vem em seguida, com dois.

Confira a seguir todos os times que levantaram a taça e os respectivos anos.

1991

Campeão: Estados Unidos;

2º lugar: Noruega;

3º lugar: Suécia.

1995

Campeão: Noruega;

2º lugar: Alemanha;

3º lugar: Estados Unidos.

1999

Campeão: Estados Unidos;

2º lugar: China;

3º lugar: Brasil.

2003

Campeão: Alemanha;

2º lugar: Suécia;

3º lugar: Estados Unidos.

2007

Campeão: Alemanha;

2º lugar: Brasil;

3º lugar: Estados Unidos.

2011

Campeão: Japão;

2º lugar: Estados Unidos;

3º lugar: Suécia.

2015

Campeão: Estados Unidos;

2º lugar: Japão;

3º lugar: Inglaterra.

2019

Campeão: Estados Unidos;

2º lugar: Holanda;

3º lugar: Suécia.

Mesmo não saindo vencedor em nenhuma Copa do Mundo Feminina, o Brasil pode se orgulhar de ter a jogadora Marta como maior goleadora de todas as Copas, somando 17 gols em 20 partidas. Será que os números aumentam neste ano?

