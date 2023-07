As revelações das cartas do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, nesta quarta-feira (26) Foto ilustrativa ( Kayla Maurais en Unsplash )

Metade da última semana do mês de julho já chegou e você não pode perder a oportunidade de conferir o que vem aí para o seu signo. Portanto, sem mais delongas, trouxemos hoje as revelações das cartas do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

A quarta-feira (26) da pessoa de Sagitário será marcada por surpresas, então, esteja preparado. Além disso, será um dia para que analise mais a sua vida e descubra quais são os pontos que tem travado suas metas, pois somente assim é que poderá avançar.

Capricórnio

Para a pessoa de Capricórnio, as cartas do tarot deixam um conselho: está tudo bem você não querer nenhum tipo de relacionamento por agora, desde que isso seja algo que realmente deseja e não na verdade um bloqueio ou porque não consegue parar de pensar no ex. Se atente mais às suas emoções.

Aquário

Não apenas a quarta-feira (26), mas os próximos dias serão ciclos em que você vive intensamente. Aproveite a oportunidade para se aventurar e estar com amigos e pessoas que gosta.

Peixes

A quarta-feira (26) será um dia que sente como se as coisas estivessem desorganizadas em sua vida, algo totalmente comum e que vai passar, apenas tenha paciência.

