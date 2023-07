As revelações das cartas do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, nesta quarta-feira (26) Foto ilustrativa

Metade da última semana do mês de julho já chegou e você não pode perder a oportunidade de conferir o que vem aí para o seu signo. Portanto, sem mais delongas, trouxemos hoje as revelações das cartas do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

É melhor estar preparado, pois as cartas do tarot revelam que o início da quarta-feira (26) da pessoa de Áries não será nada fácil. No entanto, a situação deve melhorar com o avanço do dia, então, basta saber lidar com as primeiras horas.

Touro

Sabe aquele dia em que o mais inusitado acontece? Pois então, esse será a quarta-feira (26) da pessoa de Touro. Além disso, você precisará ter muita paciência, pois pode rolar uma discussão com alguém que gosta muito.

Gêmeos

O universo buscará te recompensar na quarta-feira (26) por tudo de bom que fez e pelo empenho e dedicação em todos os seus projetos. Além de ser um período positivo, você não pode esquecer o tempo para descansar, combinado?

Câncer

Câncer, se prepare, pois a quarta-feira (26) será um dia bastante positivo e você se sentirá de certo modo recompensado por tudo bom que fez recentemente. Junto a isso, um projeto seu pode acontecer neste dia ou dar indícios de que vai adiante.

