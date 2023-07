A revolucionária descoberta feita pelo Telescópio Webb na zona de Gênese Planetária

Novas medições do Telescópio Espacial James Webb da NASA detectaram vapor de água na zona de formação de planetas rochosos, menos de 160 milhões de quilômetros da estrela, em uma importante descoberta.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, esta é a primeira detecção de água na região terrestre de um disco já conhecido por hospedar dois ou mais protoplanetas.

PDS 70 é uma estrela do tipo K, mais fria que o nosso Sol, e tem uma idade estimada de 5,4 milhões de anos.

Com o tempo, o conteúdo de gás e poeira dos discos formadores de planetas diminui. Ou a radiação da estrela central e os ventos sopram esse material, ou a poeira cresce em objetos maiores que eventualmente formam planetas.

Os astrônomos ainda não detectaram nenhum planeta se formando dentro do disco interno do PDS 70. No entanto, eles veem a matéria-prima para a construção de mundos rochosos na forma de silicatos. A detecção de vapor d’água implica que, se planetas rochosos estiverem se formando ali, eles terão água disponível desde o início.

Como detalhado pela NASA, a descoberta levanta a questão de onde veio a água. A equipe do MINDS considerou dois cenários diferentes para explicar sua descoberta.

“Uma possibilidade é que as moléculas de água estejam se formando no local. Uma segunda possibilidade é que as partículas de poeira cobertas de gelo estão sendo transportadas do disco externo frio para o disco interno quente, onde o gelo de água sublima e se transforma em vapor”, informou.

Outra questão levantada pela descoberta é como a água poderia sobreviver tão perto da estrela, quando a luz ultravioleta da estrela deveria quebrar quaisquer moléculas de água.

Ainda de acordo com as informações, em última análise, a equipe usará mais dois instrumentos do Webb, para estudar o sistema PDS 70 em um esforço para obter uma compreensão ainda maior.

Texto com informações da NASA