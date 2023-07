6 perfumes contratipos masculinos que chamam atenção Imagem: reprodução In The Box

Perfumes contratipos são aqueles em que as marcas se inspiram em outros para a criação de uma fragrância.

Por conter uma qualidade inferior, mas ainda de alto padrão, estes aromas costumam apresentar um bom custo-benefício, algo que chama a atenção dos consumidores.

Contudo, existem inúmeras empresas disponíveis no mercado que realizam esse tipo de trabalho. Algumas costumam preservar bem as notas, se aproximando quase com exatidão do perfume original, enquanto outras optam por adicionar ou excluir acordes, alterando um pouco o cheiro.

Se você está afim de conhecer contratipos masculinos de qualidade e que chamam a atenção, confira a lista a seguir.

Titã - Thera Cosméticos / Inspirado em Dylan Blue - Versace

As notas de topo são Bergamota da Calábria, Toranja e Folha de Figo. As notas de coração são Ambroxan, Pimenta Preta, Papiro, Folha de Violeta e Patchouli e as notas de fundo são Incenso, Almíscar, Fava Tonka e Açafrão.

Hiero - Thera Cosméticos / CH Men - Carolina Herrera

No topo possui notas de Folha de Violeta, Grama e Cítricos, seguidas por coração em Noz-moscada, Açafrão, Vetiver e Jasmim e finalizando com notas de fundo em Notas Animálicas, Baunilha e Sândalo.

Alpha - Nuancielo / Allure Homme Sport - Chanel

Laranja, Mandarina Sanguínea, Notas Oceânicas e Aldeídos são as notas de topo, seguidas por Pimenta, Néroli e Cedro no coração e fundo em Baunilha, Fava Tonka, Almíscar Branco, Âmbar, Resina de Elemi e Vetiver no fundo.

Enoch - Nuancielo / Allure Homme Sport Eau Extreme - Chanel

As notas de topo são Hortelã, Cipreste, Sálvia e Tangerina. A nota de coração é Pimenta e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Sauvegy - In The Box / Inspirado em Sauvage EDT - Dior

O perfume possui no topo notas de Bergamota da Calábria e Pimen/a. Já as notas de coração são Lavanda, Pimenta de Szechuan, Gerânio, Elemi, Pimenta Rosa, Vetiver e Patchouli e no +fundo Ambroxan, Cedro e Ládano.

Codice Uno - In The Box / Inspirado em Armani Code Absolu

As notas que compõem essa fragrância são Mandarina Verde e Maçã; Sementes de Cenoura, Rum, Noz-moscada e Flor de Laranjeira e Fava Tonka, Notas Amadeiradas e Baunilha.

