Unhas anti-idade para mulheres de 40 a 50 anos: 3 designs elegantes e rejuvenescedores

Para uma mulher é muito importante ter as mãos bem cuidadas, pois elas são sua carta de apresentação para qualquer momento.

Assim, fazer a manicure cumpre vários objetivos, mas o principal é embelezar as mãos para nos fazer parecer mais sofisticadas e elegantes.

Quando chegar aos 40 ou 50 anos, se deve optar por um design e decoração adequados para rejuvenescer as mãos.

Assim como existem cortes de cabelo anti-idade, também há designs elegantes e truques simples que permitem rejuvenescer suas mãos.

Os especialistas em manicure asseguram que o ideal para ter mãos elegantes é sempre aplicar muito bem a cor para que não se vejam buracos no verniz que causem desagrado visual. Também é importante aplicar um finalizador (top coat) para dar brilho e faça com que o design dure o dia inteiro.

Com qualquer um destes 3 designs, você pode exibir suas unhas elegantes, sejam curtas ou muito longas.

Design de Unhas 1

Usando as cores certas, podemos obter mãos rejuvenescidas. Aqui, podemos optar por tons claros, como o verde ou o azul, e aplicar uma técnica French em uma das unhas para o efeito anti-idade.

Design de Unhas 2

Os tons pastel são uma ótima opção para rejuvenescer as mãos e diminuir suas rugas. Por isso, sugerimos aplicar uma base neste tom e desenhar linhas que contrastem.

Design de Unhas 3

Se você gosta de designs coloridos, mas sem exagerar, você pode brincar com as tonalidades e as usar como mais gostar. Seja na forma clássica ou em técnicas modernas. As cores recomendadas são o vermelho e laranja, que combinam com o verão.