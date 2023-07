A magia do universo revela-se de maneira extraordinária através do sistema estelar denominado R Aquarii. Uma verdadeira sinfonia cósmica envolve esse fascinante duo celestial, composto por duas estrelas dançantes: uma anã branca e uma gigante vermelha, que giram em torno uma da outra em uma coreografia celestial deslumbrante.

Contudo, a surpresa transcende as fronteiras visuais, pois a NASA inova mais uma vez com o projeto de “sonificação”, um conceito que leva a exploração astronômica para uma dimensão sonora. Transformando imagens astronômicas em sons hipnotizantes, esta iniciativa da NASA desvenda um universo de sensações audíveis para os entusiastas da astronomia.

“Sinfonia Cósmica: aumente o volume e adentre o universo dos sons estelares ocultos

Ao aumentar o volume do vídeo, os céus ganham voz, e a estonteante harmonia das estrelas preenche o espaço, oferecendo uma experiência sensorial única e inesquecível. Os “sons” do sistema de estrelas R Aquarii nos convidam a uma viagem sonora inédita através do cosmos, expandindo nossos sentidos e ampliando nossa compreensão sobre o vasto e misterioso universo que nos cerca.

Prepare-se para ser cativado por uma ópera estelar, onde cada nota é uma constelação, cada acorde é uma supernova, e cada melodia é uma dança intergaláctica. Confira:

Aumente o volume do vídeo e vem ouvir os “sons” deste sistema de estrelas! 🎧🔊



O sistema chamado R Aquarii contém duas estrelas, uma anã branca e uma gigante vermelha, em órbita uma da outra. 💫



A "sonificação" é um projeto da NASA, que transforma em som imagens astronômicas🔆 pic.twitter.com/K3gXoGrnv8 — Observatório Nacional (@Obs_Nacional) July 16, 2023

Texto com informações da NASA

