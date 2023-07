Saiba qual foi o marco atingido por Ary Borges na estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina

Ary Borges é o momento! Na manhã desta segunda-feira, 24 de julho, tivemos o jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2023. O jogo contra o Panamá foi muito emocionante e a seleção brasileira venceu por 4x0.

Esta será a última Copa do Mundo de Marta que com apenas 37 anos, já foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. Não bastasse isso para termos um jogo fantástico, com a rainha entrando aos 28 minutos do segundo tempo, também tivemos um novo marco atingido na manhã de hoje.

Ary Borges scores Brazil’s first goal at the 2023 World Cup 🥺🇧🇷 pic.twitter.com/1pJdymLq8G — B/R Football (@brfootball) July 24, 2023

Ary Borges é a quarta atleta a marcar um hat-trick em estreias do Brasil na Copa do Mundo Feminina. O primeiro gol a jogadora veio aos 18 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça. Pouco tempo depois, aos 37 minutos, a meia-campista fez o segundo gol em uma jogada trabalhada com Tamires, que disparou pela esquerda e encontrou a jogadora na cara do gol. No segundo tempo, ela ainda completou o seu hat-trick aos 24 minutos.

Quem foram as outras jogadoras a marcar três gols na estreia da Copa do mundo?

Pretinha (1999, contra o México)

Sissi (1999, contra o México)

Cristiane (2019, contra a Jamaica)

Ary Borges (2023, contra o Panamá)

ALÔ ARY BORGES?? 🔈🔈💥💥🔇💥💥 TÁ PODENDO FALAR 🗣🗣 OU TÁ OCUPADA METENDO GOL??? ⚽️⚽️🇧🇷💥💥ALÔ ARY BORGES??? 💥💥 pic.twitter.com/1PsC9r9yGZ — central cris zoeira 🇧🇷 (@hawkbisp) July 24, 2023

Brasil vence em sua estreia na Copa do Mundo 2023

Além dos três gols marcados pela meia-campista, Ary Borges ainda deu assistência para mais um, de Bia Zaneratto, aos 48 minutos.

Com a vitória, a seleção brasileira fica na liderança do grupo F, com três pontos. França e Jamaica seguem com um ponto, e o Panamá, com zero.

O próximo jogo da equipe acontecerá no sábado, dia 29 de julho, às 7h contra a seleção francesa. O jogo acontecerá em Brisbane, na Austrália.

