Relacionamento: preste atenção para estas 9 coisas capazes de destruir sua relação amorosa

Embora exista toda uma expectativa criada em relação a um relacionamento amoroso, é necessário se atentar às complexidades de uma vida a dois. O primeiro passo é saber lidar com as diferenças do parceiro e, ao mesmo tempo, não deixar que o comportamento de ambos interfiram na dignidade e arranhem a felicidade individual de cada envolvido.

No decorrer de uma dinâmica amorosa, é comum surgir comportamentos capazes de desagradar o outro. No entanto, tais atitudes jamais devem se tornar rotina e precisam ser evitadas.

“Estes comportamentos lentamente erosivos são muitas vezes tão sutis que era muito fácil não prestar atenção ao quão ruins as coisas estavam ficando entre eles. Se ao menos eles pudessem ter visto e parado, os comportamentos que estavam a corroer o centro do seu amor, poderiam ter mudado o que estavam a fazer antes que as coisas saíssem do controle”, explica a psicóloga clínica Randi Gunther ao Psychology Today.

No entanto, existem comportamentos tóxicos mascarados de atitudes “normais” dentro de uma relação, mas acabam criando um campo de infelicidade e prejuízo. É possível aprender lidar com as diferenças do outro em um ambiente saudável.

A consideração, o respeito, o afeto e a responsabilidade afetiva fazem parte de um complicado necessário para uma relação de respeito. Caso você se identifique dentro do contexto danoso, reavalie sua situação em conjunto com o parceiro e procure solucioná-la.

Leia mais:

Extraído da mesma fonte, abaixo estão alguns dos piores comportamentos para se ter cuidado. Procure substituir seus comportamentos e se depare com retornos positivos.

Preste atenção para estas 9 coisas capazes de destruir sua relação amorosa