Modelo científico derruba as teorias do Big Bang e diz que o universo tem o dobro da idade

Nascemos de uma explosão. O Big Bang, termo usado para descrever o início do universo de acordo com a teoria científica mais amplamente aceita sobre a origem do cosmos.

De acordo com esta teoria, o universo começou como uma singularidade extremamente quente e densa há aproximadamente 13.800 milhões de anos. Nesse momento, toda a matéria e energia do universo estavam concentradas em um ponto infinitesimal, sem espaço nem tempo tal como conhecemos hoje.

Mas uma recente teoria vem abalar este conhecimento e sugere que, na verdade, este evento foi registrado em um universo mais profundo, talvez com o dobro da distância que já conhecíamos. Os cientistas dizem que o Big Bang teria ocorrido há 26.700 milhões de anos.

Nosso modelo recém-desenvolvido aumenta o tempo de formação de galáxias em vários milhões de anos, o que faz com que o universo tenha 26.700 milhões de anos, e não 13,7 como foi estimado anteriormente", disse o professor Rajendra Gupta, autor do estudo, de acordo com a Daily Mail.

Se esta nova teoria for confirmada, recentes achados feitos pelo Telescópio Espacial James Webb fariam sentido, detectando galáxias e estrelas com muita antiguidade nas proximidades desta zona do universo primitivo.

"Ao permitir que esta teoria coexista com o universo em expansão, é possível reinterpretar o deslocamento para o vermelho como um fenômeno híbrido, em vez de ser devido apenas à expansão", acrescenta o professor Gupta.

“Esta mudança no modelo cosmológico ajuda a resolver o quebra-cabeça dos pequenos tamanhos de galáxias observados no universo primitivo, permitindo observações mais precisas”, concluiu o time científico.