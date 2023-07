Moda: 5 maneiras fáceis de tornar seus looks de inverno menos óbvios e mais vibrantes

Meia-calça colorida: a tendência que está bombando entre as famosas (Reprodução: Pinterest)

Na mudança inicial da estação, a ideia de vestir casacos e suéteres em abundância pode fazer seu coração bater mais forte, mas isso acaba em menos de um mês. Você provavelmente já está entediada com todos os itens essenciais do inverno. Preto da cabeça aos pés ou uma gola alta lisa com jeans rapidamente se tornam o uniforme e, antes que você perceba, não aproveitou seu tempo para deixar seu guarda-roupa de inverno realmente brilhar.

Então, qual é a chave para looks emocionantes de inverno? Meias-calças. Mas não apenas as pretas ou transparentes - estamos falando de estampas, pontos, rendas e cores não convencionais. Elas são a melhor maneira e mais fácil de individualizar seu guarda-roupa de inverno.

5 maneiras fáceis de tornar seus looks de inverno menos óbvios e mais vibrantes

Sem calças? Sem problemas. Meia-calça de bolinhas, um casaco oversized e botas ou sandálias já ajudam. Esta é uma das melhores opções para trazer alegria e modernidade ao seu look com pouco esforço.

Para aqueles dias em que você está se sentindo um pouco enjoada de usar preto, mas também sente que não tem outra escolha, vista uma meia-calça colorida (que tal uma pegada Barbiecore?) para dar um toque especial em seu visual habitual do dia.

E para aqueles dias em que você está se sentindo muito ousada, escolha cores da cabeça aos pés e complete com meias-calças estampadas (como no exemplo de animal print) para combinar.

Atualize uma roupa cheia de clássicos com meias coloridas corajosas e tênis. Em segundos, sua saia rodada e blusa de gola alta passarão do clássico para o moderno.

Deixe que esse estilo de rua seja uma grande lição sobre camadas. Do casaco teddy até as meias em tão neutro, este look parece inteligente e perfeitamente sazonal.

