Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 24 a 28 de julho de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de julho de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 24 a 28 de julho de 2023:

Áries

É o momento certo para fazer as mudanças necessárias em sua vida amorosa e não ficar em lugares onde você não é desejado. Intuição e inteligência para resolver qualquer problema que surja em seu caminho.

Serão alguns dias de altíssima força espiritual e você terá a oportunidade de conseguir o que deseja, principalmente sucesso com objetivos e trabalho.

As energias negativas que você tem ao seu redor são cortadas, apenas tente pensar no positivo. Não espere mais, tente colocar assuntos antigos ou pendencias em ordem, principalmente documentos.

Touro

O Arcanjo Uriel indica que seu signo terá uma semana cheia de surpresas econômicas e você finalmente conseguirá o reconhecimento do emprego que tanto deseja, apenas se cuide da inveja que está ao seu redor e procure sempre se proteger.

Aumento da energia realizadora e fé para que você consiga o que tanto deseja. Amizades ruins e amores tóxicos podem ser afastados da sua vida.

Você deve entender que seu signo é muito teimoso e às vezes não mede o perigo das situações, por isso é recomendável que você pense mais do que duas vezes sobre o que vai fazer e dizer. Será uma semana de mudanças bruscas no trabalho.

Gêmeos

Você deve estar mais seguro na hora de tomar uma decisão que vai fazer você mudar de vida, ou seja, deixar de lado os medos que só te fazem parar nos seus objetivos.

Ajuda para resolver problemas legais e de saúde mental. Tenha mais segurança em seu potencial.

Uma mudança positiva em seu ambiente de trabalho. Amor verdadeiro e proteção divina. Seu sexto sentido e premonições por sonhos chegam, então fique muito atento ao que você vai sonhar ou sentir nestes dias. Uma cirurgia sairá bem.

Câncer

Hora de superar todo o negativo que está ao seu redor. Isso o ajudará a abrir as portas da abundância e da estabilidade pessoal, apenas tente não cair em situações de drama e problemas com seus entes queridos, lembre-se de que eles sempre desejam o melhor para você.

Ocorrerá uma transformação divina na vida e isso abrirá novas portas. É hora de não carregar mais energias negativas que não são suas.

Leão

Sorte para resolver qualquer problema jurídico que tenha pendente ou no trabalho; isso irá ajudá-lo a crescer profissionalmente.

Mudanças em termos de procura de emprego e recompensas positivas. Presentes e boas surpresas. Justiça divina e perdão.

O apoio será dado sem limites, mas tenha respeito por si mesmo e pelos outros. Tente não dormir demais ou cair em excessos; movimente-se para ter energia.

Virgem

Nesta semana, será possível aliviar qualquer situação de doença mental e física que você tenha, você está no momento certo para recuperar sua estabilidade.

Você se livra dessa inveja e mau-olhado que o cercam. Tenha empatia. Um amor virá com muita força e será a pessoa ideal em sua vida, ou seja, você finalmente encontrará o amor verdadeiro.

Com trabalho e planejamento, a pobreza e as dívidas são deixadas para trás. Você receberá boas notícias de longe que lhe darão grande alegria.

Libra

Semana para se encher de energia positiva e conseguir o que tanto deseja para esquecer os momentos ruins. Hora de entender as decisões que você toma em sua vida.

Momento de progredir e começar o negócio que você deseja para estabilizar sua economia.

Não procure o amor que partiu, tudo que acontece é para alguma coisa, então não se deprima por pessoas que não te valorizam. Um amor muito compatível e duradouro vai entrar em sua vida. Você faz algumas melhorias em sua casa. Pensamentos em constituir uma família.

Escorpião

Semana com o poder de transformar o negativo em positivo para a vida melhorar. Você receberá o dinheiro para estabilizar sua economia e a surpresa de um novo emprego.

Você está em um bom momento, então não hesite e mude sua maneira e pensar para progredir. Uma mudança surge e será o melhor para você mostrar o seu potencial.

Você terá iluminação espiritual toda vez que tiver um problema e será amparado.

Sagitário

Evolução e esperança, pois você está no caminho certo para alcançar o que tanto deseja na sua vida pessoal e profissional, por isso recomendo que você deixe as más amizades e amores tóxicos que só te trazem problemas; mais vale estar só do que mal acompanhado.

A felicidade reinará. Você interage com pessoas muito importantes em eventos sociais; é hora de comparecer porque isso vai te ajudar a crescer profissionalmente. Você recebe um presente surpresa de um novo amor em sua vida.

Quem é comprometido vai falar sobre alguns problemas relacionados a ciúmes ou desconfiança, então procure ter paciência e ouvir o outro.

Capricórnio

Você está no seu tempo para crescer e avançar em questões de projetos, mas procure sempre desconfiar e ser muito cauteloso para não cair em fraudes ou golpes.

Os problemas são resolvidos sem demora e você volta a ter estabilidade emocional. Existe uma forca espiritual atuando em sua vida e ajudando com intuição e proteção. Cuidado ao ser muito dependente de seu parceiro e busque sua estabilidade.

Aquário

Cuidado com os problemas de raiva, às vezes você diz palavras que machucam, então tente se medir e seja prudente com as pessoas que te amam.

Hora de controlar algumas atitudes para que não tenha dificuldades em sua vida amorosa. Você conseguirá o emprego que tanto deseja, apenas tente invocá-lo para que chegue, mas lembre-se que moscas não entram em boca fechada, não fale sobre seus planos para não atrair energias negativas.

Seu signo é muito inteligente e carismático, o que o torna bem-sucedido em tudo o que faz, mas evita cair na arrogância.

Peixes

Semana para que você consiga o que tanto almeja com a coragem necessária para superar todos esses demônios internos e seguir em frente com mais força espiritual.

Tente não se envolver com ninguém do trabalho, mesmo que seja apenas sexualmente. Você continua com as mudanças na casa e reforma onde está morando.

Você se lembra de alguém que não está mais com você; está na hora do perdão, tente conversar com aquela pessoa especial e diga a ela o que você sente para estar em paz. Esforço nos estudos trará grandes realizações.

