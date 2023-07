É possível detectar o Parkinson 7 anos antes com um dispositivo eletrônico

Muitas vezes dizemos em diversos exemplos da vida: “Se eu soubesse antes”, e essa frase em particular é citada quando se fala de saúde. Infelizmente, muitas mortes são inevitáveis devido ao diagnóstico tardio das causas, o que deixa todos os envolvidos impotentes.

Quanto ao Parkinson, a realidade é dura quando nos diz que sua presença muitas vezes ocorre sem justificativa e, infelizmente, até o momento, não existe uma cura definitiva.

No entanto, nos últimos meses e graças a uma descoberta científica e tecnológica, as esperanças de vida das pessoas afetadas por esta doença cerebral podem ser prolongadas, pois um relógio inteligente inovador seria capaz de detectar a doença até sete anos antes, para que tanto os médicos quanto os afetados possam iniciar o tratamento com bastante antecedência.

Um relógio inteligente pode prever o Parkinson sete anos antes dos primeiros sintomas

Tecnologia contra o Parkinson

Desenvolvido por cientistas do Instituto de Investigação da Demência do Reino Unido e do Instituto de Inovação em Neurociência e Saúde Mental (NMHII) da Universidade de Cardiff; e publicado pela revista Nature Medicine, o novo estudo confirma que os smartwatches ajudariam a identificar a surgimento da doença de Parkinson até sete anos antes do aparecimento dos sintomas característicos.

Para chegar a essas conclusões, os especialistas analisaram dados coletados por relógios inteligentes durante um período de 7 dias para medir a velocidade de movimento dos participantes e descobriram que poderiam prever com precisão, usando inteligência artificial (IA), quem desenvolveria mais tarde a doença de Parkinson.

Esta patologia afeta os neurônios dopaminérgicos, localizados na área conhecida como massa escura, causando sintomas motores como tremor, rigidez e lentidão de movimento.

Quando os sintomas distintivos da doença de Parkinson começam a aparecer e é possível fazer um diagnóstico clínico, mais da metade das células da massa escura já terão morrido. Portanto, existe a necessidade de métodos baratos, confiáveis e de fácil acesso para detectar mudanças precoces de modo que se possa intervir antes que a doença cause danos graves ao cérebro.