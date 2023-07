Descubra as melhores máscaras faciais naturais para combater as rugas

As rugas são inevitáveis. O passar do tempo deixa marcas na pele e isso é algo inevitável, principalmente no rosto. No entanto, também é verdade que, com cuidado e carinho, as linhas de expressão podem ser retardadas e que, até mesmo, se pode envelhecer de maneira bonita.

Muitas vezes as rugas não dependem da idade, mas do cuidado. Daí, o fato de que existem pessoas que sofrem de envelhecimento precoce, devido à falta de cumprimento das regras básicas para a pele, como a limpeza facial diária e evitar a exposição excessiva direta aos raios solares. Aqueles que quebram essas regras inevitavelmente ficarão cheios de rugas precoces. Por outro lado, alguém com 40 anos ou mais, que se cuide, pode parecer menos idade.

Além da limpeza facial diária e da proteção solar, é recomendável usar máscaras faciais, que reforçarão a melhoria na pele do rosto.

Existem diferentes tipos de máscaras faciais, mas aqui mencionaremos quais são as melhores máscaras naturais antirrugas.

As máscaras naturais são excelentes para cuidar da cútis (Unsplash)

Entre os produtos naturais mais eficazes para máscaras antirrugas estão o abacate, o azeite de oliva, o ovo, a babosa, a batata, o pepino, o óleo de coco, o mel, entre outros. Veja abaixo como combinar e aplicar estes produtos em sua pele contra as rugas.

Máscara de abacate

O abacate tem óleos naturais que são ideais para hidratar. Por isso, é muito bom contra as rugas. Você pode triturar a polpa e a aplicar sozinha, embora também possa combinar com 4 gotas de limão e um clara de ovo. Quando estiver cremoso, aplique esta mistura no rosto, deixando repousar por 20 ou 25 minutos. Em seguida, remova com água. A mistura deixará sua pele mais lisa e hidratada.

Óleo de azeite e aloe vera

Misture 2 colheres de sopa de azeite de oliva, a clara de 1 ovo e 4 colheres de sopa de aloe vera (o cristal da babosa já liquidificado). Aplique na pele e deixe por 20 minutos. Retire com água.

Mel

O mel tem um grande efeito hidratante e suavizante. Você pode combinar com aveia, com iogurte ou com ovo (clara). Você pode aplicar 1 colher de sopa de mel com outra de qualquer um destes ingredientes e deixar agir por 20 minutos.

Azeite de oliva com ovo ou abacate

Óleo de oliva é excelente para a pele. Você pode combinar 1 colher de sopa deste com diversos ingredientes, como 1 colher de sopa de polpa de abacate; também pode ser com a clara de 1 ovo ou com 1 colher de sopa de aveia.

Pepino com aloe vera e azeite de oliva

Corte o pepino e bata com o gel de aloe vera e 2 colheres de sopa de azeite de oliva. É ideal como uma máscara antirrugas.