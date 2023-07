As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (25), segundo o tarot Foto ilustrativa (Foto: Freepik)

Mais uma semana em andamento e é importante ficar por dentro das novidades das cartas para o seu signo, não é mesmo? Então, sem mais delongas,veja quais são as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (25).

Leão

É possível que se sinta impulsionado a ter mais paz e harmonia nesta terça-feira (25), o que não há necessariamente algo de errado, porém você deve se atentar para que as pessoas não aproveitem esta fase empática para abusar de sua bondade.

Virgem

Assim como indicado para Leão, lembre-se Virgem que não há nenhum problema em ser empático com os demais, no entanto deve se atentar para que as pessoas não abusem de você. Além disso, é melhor estar preparado e ter bastante paciência, pois alguém pode te dar um puxão de orelha por algo que não fez da melhor forma.

Libra

É melhor se preparar, Libra, pois a terça-feira (25) será um dia em que você será o centro das atenções, mas não se preocupe, pois não será algo necessariamente negativo. Aproveite esta fase para se destacar e compartilhar aquilo que pensa.

Escorpião

Tenha calma neste novo dia, Escorpião, isso porque como diz o ditado “a pressa é a inimiga da perfeição”, o que em linhas gerais significa que a ansiedade de fazer com que as coisas aconteçam rapidamente pode acabar te prejudicando. Controle as suas emoções e confie em sua intuição.

