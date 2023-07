As revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta terça-feira (25), segundo o tarot Foto ilustrativa (Foto: Unsplash)

Mais uma semana em andamento e é importante ficar por dentro das novidades das cartas para o seu signo, não é mesmo? Então, sem mais delongas,veja quais são as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta terça-feira (25).

Áries

Para Áries, as cartas do tarot lembram que é hora de reafirmar sua independência. E, você verá como nesta semana precisará tomar importantes decisões, então basta que confie em sua intuição. Por fim, como conselho, não seja frio em suas palavras e atitudes.

Touro

Você pode sofrer com julgamentos nesta terça-feira (25), principalmente com comentários de pessoas que vão te classificar como alguém frio, mas basta que mantenha calma que tudo irá passar. Por fim, o tarot te convida a “colocar a casa em ordem” e priorizar a sua estabilidade mental neste novo ciclo que se inicia em sua vida.

Gêmeos

Sabemos que nem todos os dias são fáceis, Gêmeos, e para que possa conduzir sua vida com a maior tranquilidade possível neste novo dia será preciso que esteja atento aos detalhes e isso porque, caso contrário, você pode acabar deixando algumas coisas importantes de lado.

Câncer

Aproveite este novo dia, Câncer, pois o universo está ao seu lado, o que favorecerá para se destacar entre os demais e mostrar quais são suas habilidades. Além disso, as cartas revelam um excelente ciclo para aumentar sua intimidade com as pessoas e ser ainda mais honesto em suas relações pessoais.

