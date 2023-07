A NASA alertou sobre “mudanças sem precedentes” no clima global: 2023 quebra recordes de calor em séculos

A NASA se reuniu novamente para discutir a era que o nosso planeta Terra está vivendo em relação à mudança climática, concluindo de novo que este ano será um momento único na história da humanidade devido aos altos índices de temperatura causados pela mudança climática.

Há um ano, a agência espacial publicou um mapa de calor impressionante, onde ilustrou as áreas e fluxos de calor e temperaturas elevadas em diferentes pontos do mundo. Naquele momento, o alerta apontava para que 2022 seria um ano com calor extremo, quebrando qualquer marca anteriormente registrada de calor elevado.

Infelizmente, os recordes são feitos para serem quebrados e, em 2023, de acordo com a agência espacial, estaríamos diante de uma série de "mudanças sem precedentes" onde se atingirão temperaturas mais elevadas do que nunca.

Alguns países do hemisfério norte do continente americano tiveram a oportunidade de constatar isso de perto, com um tempo complicado, onde as ondas de calor foram extremas, gerando múltiplas situações e conflitos.

Julho de 2023 será o mês com a maior temperatura na história

De acordo com um relatório do Los Angeles Times, a Agência Espacial da NASA realizou recentemente uma mesa redonda de mídia para discutir as atividades relacionadas à mudança climática da entidade.

Gavin Schmidt, o principal cientista climático da NASA, abordou a situação das altas temperaturas registradas nos Estados Unidos e em outras nações onde os temporais de primavera e verão foram extremos.

Onda de calor no México Especial: Publimetro México

Onde Julho de 2023 provavelmente será o mês mais quente do mundo em "centenas, se não milhares, de anos".

Estamos vendo mudanças sem precedentes em todo o mundo: as ondas de calor que estamos vendo nos EUA, Europa e China estão derrubando recordes, à esquerda, à direita e ao centro.

O que estamos vivendo é o calor geral, praticamente em todos os lugares, particularmente nos oceanos. Estamos vendo temperaturas recordes na superfície do mar, mesmo fora dos trópicos, durante muitos meses.

A razão pela qual se pensa que isso vai continuar é porque continuamos a emitir gases de efeito de estufa para a atmosfera. Até que paremos de fazer isso, as temperaturas continuarão a aumentar.

De acordo com o cientista, é esperado que 2024 seja ainda mais quente, pois começará a se manifestar o fenômeno meteorológico El Niño, que atingirá seu ponto máximo até o final deste ano.