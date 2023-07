A IA não para: veja os setores onde essa tecnologia se destaca

Desde assistentes virtuais pessoais até áreas comerciais, logística e até mesmo entretenimento, a Inteligência Artificial veio mudar a forma como o mundo se move, fornecendo poderosas ferramentas e soluções em todos os processos da vida.

A Inteligência Artificial (IA) é uma área da informática e da ciência que se concentra na criação de sistemas e programas capazes de realizar tarefas que normalmente demandariam inteligência humana. A IA busca simular certas funções cognitivas, como aprendizado, raciocínio, percepção e tomada de decisões, permitindo que as máquinas possam "pensar" e tomar ações de forma autônoma.

Inteligência Artificial Os dados da OCDE mostram que milhões de pessoas no mundo não estão prontas para a evolução do mercado de trabalho que utiliza a IA (Dreamstime)

A Inteligência Artificial está sendo aplicada em vários campos

Nos últimos dois anos, o seu uso se tornou mais massivo. Com aplicações disponíveis diretamente da web, milhões de pessoas que anteriormente não interagiam com este tipo de tecnologia puderam conhecer diretamente o que é a experiência de IA.

Para entender a amplitude do grande espectro que abrange, estas são algumas aplicações e benefícios em campos e setores-chave:

Automação: Permite automatizar tarefas rotineiras e repetitivas, liberando os humanos para realizar tarefas mais complexas e criativas.

Análise de Dados: Permite processar grandes quantidades de dados rapidamente e encontrar padrões e tendências que seriam difíceis para os humanos detectarem, o que é especialmente útil em áreas como a pesquisa científica, marketing e tomada de decisões empresariais.

A Inteligência Artificial e os humanos Trabalhando juntos

Assistência na tomada de decisões: Sistemas de IA podem fornecer análises e recomendações baseadas em dados para ajudar as tomadas de decisão em áreas como medicina, finanças e gestão empresarial.

Saúde e medicina: No mundo da saúde, a IA permite apoiar o diagnóstico médico, identificação de padrões em imagens médicas, desenvolvimento de tratamentos personalizados e melhoria da eficiência dos sistemas de atendimento médico atuais.

Entretenimento: As opções são variadas, destacando desde a criação de videogames, recomendação de conteúdo em plataformas de streaming, até a geração de música e arte. Por outro lado, a IA também permite que os cassinos e sites de apostas esportivas online ofereçam uma experiência de jogo mais personalizada, usando algoritmos de aprendizado automático, permitindo analisar o comportamento de jogo dos jogadores, suas preferências e padrões de apostas para oferecer recomendações e ofertas personalizadas.

Excited,Man,Playing,In,An,Online,Casino,With,Tablet,Fingers Shutterstock (Shutterstock)

Produção audiovisual e outras facetas da arte: Embora já citado acima, vale a pena mencionar isso separadamente. Retratos com IA, “Como seria o personagem X” de acordo com a IA, vídeos virais de celebridades com IA, quadros de arte feitos 100% com IA, têm sido parte das principais tendências em sites relacionados a este assunto.

Transporte Autônomo: A Inteligência Artificial desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de veículos autônomos, o que tem o potencial de melhorar a segurança de trânsito e mudar a forma como nos deslocamos. No entanto, isso não tem estado livre de acidentes: vimos isso em vários casos relacionados aos veículos da Tesla.

Um Tesla Modelo Y Long Range exibido em 24 de fevereiro de 2021 na Galeria Tesla em Troy, Michigan. (AP Foto/Carlos Osorio, Arquivo) AP (Carlos Osorio/AP)

Educação: Permite personalizar o aprendizado e fornecer feedback adaptado às necessidades individuais dos alunos. Não só dos alunos, mas também do aprendizado de qualquer pessoa que deseje aprofundar informações. Aqui, plataformas populares como o Chat GPT ou o Bard são uma contribuição para o acesso à informação universal. No entanto, é preciso compreender que, se as perguntas não forem formuladas especificamente, às vezes esses mecanismos autônomos podem fornecer informações incorretas.

Em suma, a IA tem uma ampla variedade de aplicações que podem melhorar a eficiência, a precisão e a experiência em diferentes áreas. Como Intel previu na época: é uma tecnologia entre as “superpoderosas” que estão mudando o mundo.