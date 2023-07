4 perfumes baratos e que podem ser comprados de olhos fechados

Os perfumes contratipos são aqueles inspirados em outros, geralmente importados, que possuem um aroma bem parecido e que apresentam um melhor custo-benefício.

Uma das empresas especializadas em criar esse tipo de fragrância é a Par Fun, que segundo o youtuber Junior Barreiros, trazem criações de qualidade e próximas às originais.

A seguir você confere 6 perfumes masculinos e femininos baratos e agradáveis.

ELIE (feminino)

Inspirado em Alien, de Thierry Mugler, ELIE é um perfume intenso e de fixação prolongada, que traz o acorde de jasmim como destaque. Além dela, traz notas amadeiradas e de âmbar.

Segundo Junior, o perfume contratipo é mais agradável pois é menos intenso, logo, menos ‘pesado’, encaixando perfeitamente no uso diário.

BOMB EXTREME (masculino)

Entre os masculinos, Bomb Extreme é um dos mais indicados e elogiados entre as mulheres. É inspirado em Spicebomb Extreme, de Viktor & Rolf, um perfume não tão conhecido, mas de ótimo qualidade.

Possui notas de baunilha e tabaco, que mesmo sendo bem intenso, não alcançam o nível do importado. Seu uso é mais indicado para a balada.

VERI (feminino)

Um aroma sensual e sedutor, ideal para encontros românticos com segundas intenções.

Sua inspiração é o clássico Very Good Girl, de Carolina Herrera, e traz notas de groselha vermelha, lichia, rosa e baunilha, Mesmo sendo sensual, seu desempenho não é tão alto, devendo ser retocado com o passar do tempo.

NI (masculino)

Um perfume poderoso e intenso, inspirado no importado de nicho Ani, de Nishane. Possui uma perfeita combinação de baunilha e groselha preta.

