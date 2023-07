Polêmica! Estes são os perfumes femininos e masculinos da NATURA que você deve EVITAR

Se você é fã de algum perfume, provavelmente defende ele com unhas e dentes, correto? Contudo, sua fragrância preferida pode ser a mais odiada de alguém, e vice-versa.

Contudo, alguns aromas são assumidamente mais difíceis de agradar e costumam ser os mais odiados entre as pessoas.

A lista que você confere a seguir foi elaborada pelo youtuber Ananias Júnior e traz uma escolha pessoal de perfumes da marca Natura que, na sua opinião, devem ser evitados.

Essencial Old (feminino)

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Frutas Secas e Damasco. As notas de coração são Rosa, Priprioca, Jasmim, Pralinê, Bálsamo de Gurjan, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Loukhoum e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Baunilha, Sândalo, Cedro, Âmbar Cinzento, Cashmeran, Almíscar, Patchouli e Ambroxan.

Homem Tato (masculino)

Suas notas são Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira no topo, Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli no coração e Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar no fundo.

LEIA TAMBÉM: Bom e barato! Veja as fragrâncias masculinas de qualidade e que possuem um bom custo benefício

Águas de Lírio (feminino)

As notas de topo são Pomelo, Pera, Lima, Kiwi, Manjericão e Ameixa. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Gardênia, Gerânio e Violeta e o fundo em Almíscar e Âmbar.

Kaiak (masculino)

As notas que compõem essa fragrância são Bergamota, Limão de Amalfi, Cassis e Gálbano; As notas de coração são Flor de Laranjeira Africana, Gerânio, Jasmim, Lírio-do-Vale e Madeiras Transparentes e Musgo de Carvalho, Almíscar, Âmbar e Sândalo.

Essencial Estilo (feminino)

No topo esse perfume traz Pêssego, Mandarina Italiana, Laranja, Damasco, Limão Italiano, Toranja, Maçã Verde e Framboesa, seguido por coração em Rosa Turca, Flor de Laranjeira, Peônia, Lírio-do-Vale, Magnólia e Jasmim Sambac. As notas de fundo são: Cashmeran, Almíscar, Baunilha, Pralinê, Âmbar, Sândalo e Patchouli.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes femininos nacionais que FIXAM POR HORAS

⋅ Bom e barato! Veja as fragrâncias masculinas de qualidade e que possuem um bom custo benefício

⋅ Perfumes masculinos ELEGANTES e com BOM PREÇO