NASA publicou um vídeo que nos leva a viajar no tempo através de cerca de cinco mil galáxias

O Telescópio Espacial James Webb está há mais de um ano observando os campos mais profundos do universo. O observatório espacial, em sua impressionante estrutura, nos dá uma visão de cerca de cinco mil galáxias situadas nas áreas mais precoces da existência.

Com os dados desta poderosa ferramenta, a NASA oferece detalhes das galáxias primitivas, como parte de um projeto chamado Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS), relatado na Página 12.

Esta é uma iniciativa que reúne dados sobre galáxias e outras estruturas cósmicas em uma região específica do espaço conhecida como Extended Groth Strip.

O principal objetivo de CEERS é entender como as galáxias evoluíram ao longo do tempo cósmico e como se formaram e cresceram a partir do período inicial do universo.

Para alcançar isso, a pesquisa usa tecnologias e técnicas avançadas de observação, como telescópios espaciais e terrestres, para coletar dados detalhados sobre as galáxias e sua distribuição no espaço.

Após meses de observações, os dados do observatório espacial foram usados para criar uma visualização 3D que mostra essas 5.000 galáxias, aproximadamente.

A NASA explica no canal do YouTube do Telescópio Espacial James Webb que, à medida que a câmera se afasta do nosso ponto de vista, cada segundo equivale a viajar 200 milhões de anos-luz nos dados e ver 200 milhões de anos para trás no passado; uma maravilhosa viagem no tempo.

As aparências das galáxias mudam, refletindo o fato de que os objetos mais distantes são vistos em épocas anteriores no universo, quando as galáxias eram menos desenvolvidas. O vídeo termina na Galáxia de Maisie, que se formou apenas 390 milhões de anos depois do Big Bang, cerca de 13,4 bilhões de anos atrás.