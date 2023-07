Estas são as 8 plantas consideradas as mais perigosas do mundo Imagem: Freepik

Cuidar de plantas é uma atividade muito prazerosa, principalmente para a mente. Além disso, ter plantas em casa deixa o ambiente mais bonito, além de mais saudável.

Contudo, mesmo sendo atraído pela sua beleza, algumas delas podem conter proteções contra animais (e seres-humanos) fazendo com que elas se tornem muito perigosas.

Para não causar nenhum problema a você, sua família ou os bichinhos que vivem na sua casa, confira a seguir as 8 plantas mais perigosas do mundo. A lista foi retirada do site ‘Casa Vogue’ em consulta com a Enciclopédia Britannica e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Tabaco

Segundo o site, é a planta mais cultivada que não possui função alimentícia. Toda a sua estrutura é extremamente tóxica, em especial as folhas, pois contém nicotina e anabasina, causando problemas em simples contato com a pele.

Caso haja o contato com o tabaco, os sintomas mais comuns, que causa a ‘doença da folha verde do tabaco’ são: tremor, dor no corpo, dor de cabeça, tontura, arritmia cardíaca e vômitos, que podem durar dias.

Oleandro, loendro ou espirradeira

Muito comum no Brasil, essa planta tóxica aos animais é cultivada devido à sua beleza e por não exigir muitos cuidados. Apresenta a coloração branca, rosa ou vermelha e pode chegar ao tamanho de uma pequena árvore.

Assim como a planta anterior, apresenta toxinas em toda a sua estrutura, que contém glicosídeos cardíacos letais.

Ao ingeri-la, pode haver vômito, diarréia, arritmia, convulsões, coma e até a morte. O contato com a folha também causa irritação.

Ervilha-do-rosário

De origem indiana, mas encontrada facilmente no Brasil, essa planta exibe sementes vermelhas e pretas.

Utilizadas para fazer artesanato com as sementes secas, caso ingeridas, podem ser fatais, pois possui abrina, proteína que causa falência dos órgãos em poucos dias.

Outras plantas tóxicas aos seres humanos são: