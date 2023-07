As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda-feira (24), segundo o tarot Foto ilustrativa (petr sidorov)

Mais uma segunda-feira chegou e para iniciá-la da melhor maneira, queremos convidá-lo a conferir as mensagens das cartas do tarot para o seu signo. As revelações deste dia 24 são para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Alguns sentimentos guardados estão impedindo que você avance e se relacione com os demais, e as cartas reforçam que este é o momento que tem que se abrir.

Além disso, o tarot ressalta que deve tomar cuidado com qualquer aquisição que for feita nos próximos dias para não ter nenhuma surpresa negativa.

Virgem

Fique atento ao seu redor, pois uma pessoa que não aparenta está bloqueando o seu caminho para o sucesso. Apenas tenha calma e use sua intuição para poder avançar e tomar decisões assertivas.

Libra

É hora de focar mais em você nos próximos dias, mesmo que isso exija se isolar um pouco dos demais. Junto a isso, as cartas lembram que o mundo está repleto de oportunidades e por isso você deve ampliar seus horizontes. Confie em sua intuição.

Escorpião

Tome cuidado com a forma que age, pois talvez não perceba, mas pode estar indo longe demais e isso acabar prejudicando ou machucando um familiar ou alguém que gosta muito, além, claro, de ter um efeito totalmente contrário do que deseja.

