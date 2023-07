Os signos do zodíaco que poderiam estar no filme “Barbie”

O filme “Barbie”, obra estrelada por Margot Robbie e Ryan Gosling chegou nos cinemas e tem feito muito sucesso.

Saiba os signos que mais se relacionam com o longa e por quais razões:

Leão

Os leoninos chamam a atenção e sua personalidade está sempre pronta para se destacar por suas ideias, personalidade ou beleza. Ele gosta de viver bem e aproveitar as coisas belas da vida, mantendo sempre o charme e entregando seu grande coração em aventuras que o façam ter descobertas ricas de crescimento.

Virgem

A conexão com a beleza e a perfeição pode ser algo que define e personalidade de muitos virginianos. Eles são detalhistas e mostram esse cuidado com cada coisa em sua personalidade e estilo. Podem encontrar saídas e caminhos com a sua atenção e disposição de resolver as coisas.

Sagitário

O espírito livre e cativante do sagitariano faz com que ele se conecte com as pessoas e seus encantos. Ele não teme ser visto e ouvido, querendo se destacar por suas experiencias e também pela personalidade sempre jovial e pronta para trocas significativas.

Peixes

Os piscianos são sonhadores e podem gostar de ambicionar sempre uma nova fantasia para a sua vida. Ele pode se desprender da realidade difícil para encontrar novas inspirações, mas também precisa de cuidado para não deixar a tristeza consumi-lo ao descobrir que a vida é bem diferente do que imaginava.