Horóscopo dos anjos: Conselho para cada signo do zodíaco finalizar julho de 2023

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a finalizar julho de 2023:

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries - Arcanjo Raziel

Existe um mundo cheio de abundância e oportunidades para você, não desperdice esse momento por medo de enfrentar obstáculos. Chame Raziel para iluminar seu caminho e lhe oferecer paz de espírito.

Touro - Arcanjo Uriel

Se você reconhece que apesar das adversidades, coisas boas aconteceram em sua vida e que o ruim se tornou aprendizado, você conquistou o caminho da prosperidade. Peça ao anjo Uriel força de vontade para seguir em frente e enfrentar o que está por vir com amor.

Gêmeos - Arcanjo Miguel

Você tem que enfrentar seus medos e ser corajoso para enfrentar os problemas. Busque a força dentro de você pois com ela você estará firme para alcançar seus objetivos e sucesso. Invoque o anjo Miguel para libertar seu ambiente das más energias.

Câncer - Arcanjo Metatron

Você tem que se organizar para resolver os problemas econômicos que o afetam. Sua firmeza nas decisões fará com que você acerte e alcance a prosperidade. Invoque o anjo Metatron para ajudá-lo a avançar no melhor caminho.

Leão - Arcanjo Raziel

Há decisões que têm consequências muito fortes. Leve-os para que você possa alcançar paz de espírito, harmonia e abrir caminho para a prosperidade. Raziel é o anjo que vai te ajudar a ter força e ímpeto para continuar.

Virgem - Arcanjo Azrael

Se você é grato com o que tem e generoso com os que estão ao seu redor, já tem o caminho avançado para alcançar a prosperidade e o amor. Invoque o anjo Azrael para ajudá-lo com sua luz a superar todos os obstáculos da vida.

Libra - Arcanjo Gabriel

Resolva com amor todos os problemas que surgirem e nutra a paciência quando sentir desespero. O caminho para o sucesso está repleto desses momentos de grande reflexão. O anjo Gabriel será seu guardião e protetor nos momentos de dificuldade.

Escorpião - Arcanjo Haniel

Você sabe que tem potencial para aceitar qualquer desafio que lhe seja proposto, então não tenha medo e siga em frente porque o caminho para a abundância e prosperidade está mais próximo do que você imagina. Peça ao anjo Haniel que o ilumine com sua luz divina.

Sagitário - Arcanjo Sandalphon

Não se desespere porque as coisas não acontecem tão rápido quanto você gostaria. A angústia só traz energias negativas e sua atitude deve mudar para que o sucesso chegue até você. Peça ao anjo Sandalphon que lhe dê paciência e sabedoria para seguir em frente.

Capricórnio – Arcanjo Ariel

Tenha confiança em si mesmo para seguir em frente. Força de vontade e determinação também são importantes, então não se contenha. Peça ao anjo Ariel para enchê-lo com sua magia divina para dar passos firmes.

Aquário - Arcanjo Rafael

O mais importante para curar as feridas do coração é deixar o passado para trás e viver o presente. Você deve sair dessa situação para se concentrar em alcançar prosperidade para sua vida. Peça ao anjo Rafael que o ilumine com sua luz divina para pensar em um futuro em harmonia.

Peixes - Arcanjo Zadkiel

Não vale a pena pensar no que poderia ter sido, pelo contrário, dedique-se a si mesmo porque o que aconteceu tira um grande peso de seus ombros e lhe dá força de vontade para seguir rumo ao sucesso. Invoque o anjo Zadquiel para ajudá-lo a curar as emoções.