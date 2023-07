Você tem traumas ocultos de infância? A numerologia mostra como lidar com eles

A numerologia é capaz de desvendar os traumas de infância e ensina como transformá-los em potenciais.

Para isso, você precisa saber qual é o seu número do desafio somando sua data de nascimento, como detalhado pelo site WeMystic.

1:Quem tem a posição dos desafios marcados na casa número 1 do mapa numerológico pode ter vivido algum trauma na infância por causa de um pai ou responsável excessivamente protetor ou repressor. Essa figura de autoridade (normalmente masculina) pode ter gerado em você uma ferida na sua identidade que na idade adulta é expressada como uma insegurança, o medo de arriscar, de tomar atitudes erradas, de ser diferente.

Como solucionar: Não é um processo fácil, é preciso balancear para não agir de maneira arrogante e impulsiva, nem passiva e acomodada, é preciso encontrar o equilíbrio.



2: Se você tem a posição do desafio situada na casa número 2 provavelmente você viveu durante a sua infância e adolescência situações de amor e ódio com a sua mãe ou outra figura de autoridade do sexo feminino. Por causa disso, a sua forma de lidar com as emoções e demonstrar sentimentos ficou abalada.

Como solucionar: Você precisa atingir a maturidade emocional e aprender a expressão sem barreiras os seus sentimentos em relação ao sexo feminino, lidar com isso com maior naturalidade, sem o medo que existe em seu subconsciente. ia.



3: Se a posição do desafio está na casa do número 3 na numerologia, isso deve significar que durante a sua infância você se sentia inferiorizado em relação a algum irmão, primo ou amiguinho. As pessoas costumavam comprar vocês dois, ou você mesmo se comparava (ou as duas coisas) e normalmente você era considerado inferior: menos esperto, menos bonito, menos inteligente, menos sociável etc.

Como solucionar: Para vencer esse desafio é preciso recuperar a sua autoestima e autoconfiança. Tudo aquilo que envolve a arte, o prazer e a diversão vem acompanhado de um medo enorme de ser criticado ou de não ser notado, por causa desse trauma de comparação e inferioridade da infância.

4: Se a posição do desafio está na casa número 4 da numerologia, isso pode ter dois significados importantes:

1- Ou você teve uma infância e/ou adolescência marcada por muitas responsabilidades e disciplina acirrada,

2- Ou você teve uma criação excessivamente protetora, seus pais (ou responsáveis) faziam de tudo para que você se sentisse seguro.

Como solucionar: Curar esse trauma será encontrar o equilíbrio, uma medida harmonizada entre o trabalho e o descanso, a responsabilidade e o ócio, as obrigações e os prazeres da vida.



5: Se você tem a posição dos desafios situada na casa nº 5 da numerologia, quer dizer que sua infância foi marcada por uma das duas situações abaixo:

1- Ou você teve uma infância marcada por mudanças súbitas ou constantes, como ter mudado de cidade em decorrência do trabalho dos pais – o que gera uma série de consequências como a necessidade de readaptação, perda de amizades, etc.

2- Ou teve uma infância excessivamente marcada por uma rotina repetitiva, em que seus pais tinha medo de perder a segurança e te limitaram muito.

Como solucionar: A cura desse trauma está em equilibrar o peso da disciplina sem se privar dos prazeres da vida, de saber socializar sem se apegar demasiadamente, renovar ciclos de amizade, comprometer-se com a sua liberdade e não privar os outros da liberdade que têm.

6: Se a posição de desafio está posicionada na casa nº 6 da numerologia, então provavelmente você veio de um lar marcado por significativos conflitos entre os adultos (sejam eles seu pais, tios ou seus irmãos mais velhos). Mas em qualquer que seja a consequência, se surge um atrito, ele não sabe como lidar, tem desconforto enorme em dialogar sobre isso, discutir a relação, tentando sempre evitar a conversa desagradável, é o clássico “deixa passar”.

Como solucionar: Esse trauma será curado quando você começar a entender e aceitar que todas as pessoas têm qualidades e defeitos e que os desentendimentos são naturais, e que podem ser discutidos sem gerar danos permanentes.

7: Se a posição do desafio está na casa nº 7 da numerologia, isso pode ter alguns significados diferentes:

1- Que a criança cresceu em um lar muito religioso ou supersticioso.

2- Que a criança cresceu em um lar onde valorizava-se muito a ciência e a racionalidade, e debochava-se de tudo que é espiritualidade, mistérios da vida invisível e religião.

3- Teve a infância marcada por algum evento que guardou muitos segredos dentro de casa, como a eterna suspeita de uma traição do pai ou da mãe, que marcou toda a sua infância.

Como solucionar: Essa ferida é curada quando as pessoas evitam o fanatismo e também a descrença, quando evitam os excessos em relação à essas questões. É indicado que a pessoa desenvolve a fé (não necessariamente ligada à religião) e busque ser um especialista naquilo que gosta de investigar e aprender.

8: Se a posição de desafio está na casa nº 8 da numerologia isso pode significar que:

1- A criança vivenciou um processo de mudança na vida financeira e material da família devido a uma falência ou demissão na vida dos pais, avós ou responsáveis.

2- A criança vivenciou situações de abuso de autoridade pelos pais ou responsáveis, alguém com comportamento tirano ou até violento, enquanto outra figura paterna ou materna tinha postura mais submissa e pacata na educação dos filhos.

Como solucionar: Para se libertar desse trauma é preciso fazer as pazes com o dinheiro e as finanças, é preciso saber gerenciar a sua ambição e o seu desejo de poder, dando vazão ao seu carisma.

9: A sua infância foi marcada por algum tipo de renúncia, alguém que gostaria de ter feito uma coisa mas não pode fazer porque era realmente preciso, houve um desejo reprimido em prol da família. Essa atmosfera de ter se negado, se renunciado em prol do outro de alguma maneira criou um trauma em você. Isso pode gerar consequências de abnegação ou individualismo excessivo na idade adulta.

Como solucionar: Você poderá curar esse seu trauma interior ao se conhecer e desenvolver a sua maturidade de forma consciente.

Com informações do site WeMystic